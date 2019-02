¿Dónde está la transición?

El precio del petróleo sigue subiendo. Por si no nos enteramos de las cotizaciones diarias del Brent, lo vemos en los carteles de las gasolineras. Raro es el día que no veamos aumentos, céntimo a céntimo. Y entonces nos acordamos de los discursos políticos al uso, y de las actuaciones políticas que se anuncian encaminadas a 'descarbonizar' la 'movilidad' y la economía. Los atascos y las colas vienen a desdecirlo. Siguen proliferando los escapes de humos resultantes de quemar derivados del petróleo. Los vehículos eléctricos son escasísimos y no se barrunta un cambio a lo grande. No será por ganas, pero las cosas son como son. Lo primero es poder moverse, viajar, acudir a las obligaciones y las devociones. Los compromisos mandan y no todo el mundo puede ir pedaleando a los sitios, menos en trayectos largos. Así que ya pueden empeñarse en propósitos rimbombantes, que si no hay hechos palpables, de poco va a servir. Nos acechan con anuncios que parecen amenazas. Para tal año ya no habrá coches de gasolina. El gasóleo tiene los días contados. Caray, ni lo del gas va a tener futuro, y mira que le dieron cancha. Hay tanto empeño en lo del cambio a rajatabla que el Gobierno creó el Ministerio para la Transición Ecológica, y uno de sus mayores postulados es promover la transición en materia energética. Pero claro, miramos alrededor y nos preguntamos: ¿Dónde está esa transición? Que no será por falta de aliento, pero no se ven cosas palpables, más allá de detallitos. ¿Dónde se van a cargar todos los coches cuando sean eléctricos? ¿Cómo se va a generar tanta electricidad? ¿Por qué no se avanza de verdad con el hidrógeno, que sí que es el futuro? ¿Alguien sabe de hidrogeneras viables y coches que fabriquen su propia electricidad con hidrógeno y a precio asequible? Porque la tecnología existe, pero no nos la acercan.