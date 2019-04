Tragedia española Carecemos de una cultura política que permita pactos entre diferentes que no cuestionan el sistema PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 28 abril 2019, 09:45

Suceda lo que suceda hoy, lo más probable es que la inestabilidad política no desaparezca de España sino que antes al contrario vaya a más. Es perfectamente imaginable lo que podría ocurrir en caso de que las urnas permitan un gobierno entre el centro derecha, la derecha conservadora y la derecha radical, la reacción de la izquierda, la extrema izquierda, los nacionalistas y los independentistas, el inmediato cierre de filas de sindicatos, profesores, intelectuales progres, activistas, actores, artistas y demás sectores militantes del pensamiento único, el intento de ocupar la calle, el bloqueo de potenciales reformas, la oposición sistemática a cualquier tipo de iniciativa destinada a poner coto a los excesos de las autonomías y a acabar con las desigualdades entre las regiones. Es tan sencillo como adivinar el ambiente atosigante, de crispación latente y de confrontación sin matices, al que nos llevaría un escrutinio que transportara hasta la Moncloa a los convocantes de la manifestación de la plaza de Colón. Como es igualmente fácil de pronosticar lo que podría suceder si el recuento de votos diera lugar a un ejecutivo entre la izquierda más o menos constitucional y la extrema izquierda populista que durante la campaña y especialmente en los debates televisados se ha disfrazado hábilmente con una suave piel de cordero. La aplicación de la agenda de esa izquierda 2.0 que ya hace años se olvidó de los más necesitados (empezando por los jóvenes) para centrarse en nichos electorales de los que espera exprimir hasta la última gota de zumo -sean feministas, ecologistas o animalistas- y en la enfermiza ensoñación nostálgica de una mitificada II república. Y qué decir si al engendro incomestible de paella mixta entre socialdemócratas y neocomunistas se le añade lo primero que uno encuentre en la despensa para cocinar arroz con cosas, lo mismo da una butifarra que unas anchoas o unos berberechos. Porque lo que parece impensable en este país de extremos que igual lidera la estadística mundial de trasplantes de órganos que la de consumo de cocaína o de abandono escolar es que los diferentes que sin embargo comparten la aceptación del sistema se decidan por el interés general, por el bien de España, porque hay una emergencia nacional llamada desafío independentista, a sentarse juntos pero no revueltos en la misma mesa, dispuestos a afrontar los retos de una sociedad avanzada y de un Estado moderno que necesita un Gobierno fuerte y competente. La tragedia española es que la escriben quienes no creen en España, políticos de partidos que no se conformarían como ingenuamente piensan algunos con el reconocimiento de que sus regiones son naciones sino que utilizarían este aval para reclamar a continuación el estatus de república independiente. Y que un actor principal, la izquierda, está dispuesto a meterse en la cama con ellos con tal de mantenerse en el poder.