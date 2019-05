Traedlo Arsénico por diversión Aquí está la Copa del Rey. Ahora solo falta que los otros, los políticos, también cumplan su palabra MARÍA JOSÉ POU Lunes, 27 mayo 2019, 08:05

Para algunos, la Copa mitigará el disgusto de los resultados electorales. Incluso andarán tan contentos del triunfo futbolístico que olvidarán la incomodidad que les hizo prometer que jamás volverían a votar a los de siempre. Desde el sábado, todo tiene otro color. Sevilla y el mundo. La vie en rose.

No podía llegar en mejor momento el triunfo del Valencia frente al Barcelona. No solo se brinda a la afición en su Centenario sino que ahuyenta malos presagios de futuro, insufla energía y positividad ante unas perspectivas poco favorables y nos hace sentir poderosos en lo que toca el corazón, no el hígado. Tantas veces equiparados, fútbol y política, uno nos duele en el pecho y la otra, en las entrañas. Ambos tienen mucho en común pero el fracaso se vive de forma distinta. En el fútbol, con dolor; en política, con enfado.

Hoy, sin embargo, la resaca de la jornada electoral es dulce, al margen de las opciones de cada cual, a cuenta de las celebraciones del fin de semana con quienes sí cumplieron el mandato. 'Traedla', dijimos, y aquí está la Copa del Rey. Ahora solo falta que los otros, los políticos, también cumplan su palabra y nuestra petición formulada una y mil veces, y otras tantas olvidada: traed el Corredor Mediterráneo, la financiación justa, las aulas no prefabricadas o la eliminación de las listas de espera. Traedlos. Cumplid, como hizo el Valencia. Permitidnos la alegría de celebrar nuestro triunfo que no es el de anoche sino el que llegará dentro de cuatro años. En la noche electoral, los partidos se alegran, los líderes se abrazan y los seguidores se sienten felices. Sin embargo, los ciudadanos no brindamos hoy sino que lo haremos el día en que se convoque la siguiente jornada electoral. Es entonces cuando echaremos la vista atrás y comprobaremos si hay motivos para la celebración. Es al final de la legislatura cuando podremos sentirnos orgullosos, pletóricos y satisfechos. Aquel será el momento de levantar la Copa y cantar felices, o, por el contrario, irnos cabizbajos al vestuario porque habremos echado a perder 90 minutos y cuatro años de oportunidad.

En política, participamos del rol que tanto nos gusta en el ámbito deportivo: ser entrenadores, técnicos y seleccionadores. Nuestro voto decide, cosa que no ocurre en el estadio. En cambio, perdonamos con laxitud una mala política y hasta que nos sisen, antes que un mal partido. Hacemos la vista gorda ante prácticas inaceptables en la gestión de lo público mientras castigamos duramente a un jugador que se despista, que va a lo suyo o que no se entrega cada vez que salta al campo. Nos sentimos más obligados con el club de nuestra vida que con quienes gestionan nuestros recursos, aunque el club sea una sociedad anónima a la que no pertenecemos y el erario público guarde el dinero que mes a mes nos retraen. Lo sentimos como propio y así debería ser lo público también. En realidad, lo es más aún.