La tradición y el plagio

En un radio de apenas quinientos metros coinciden los diversos edificios de la Sorbona, el Liceo Louis-Le-Grand, dónde estudiaron Voltaire, Baudelaire, Sartre o Molière. El Panteón, con la fachada adornada con un gigantesco panel con la imagen de Simone Veil, y al fondo su marido Antoine. Librerías. Sedes editoriales. Escaparates con libros del fondo editorial. Por eso cuando uno atraviesa la entrada de la Biblioteca de Santa Genoveva, patrona de París, accede al edificio y descubre la sala de lectura con la estructura del edificio al aire, arquitectura de hierro, las sillas para el estudio y los dos millones de libros, confirma que nada es casual. El esfuerzo, el trabajo y el mérito son valores ajenos a la exhibición y al currículum, y sustento valioso, junto con la libertad, de las mejores aportaciones al progreso de la Humanidad que ha hecho Occidente y la tradición europea. A fin de cuentas, el saldo de la cultura pocas veces se equivoca, la nadería siempre sale a la luz, y cualquier obra, sin atajos, fruto de la inteligencia y del genio, acabará por ser reconocida. Pero para ello hay que dudar, tener miedo de ser insustancial, pasar frío y calor, cansarse la vista y descartar lo escrito cuando nada de lo que uno dice justifica el papel gastado para la escritura. En la fachada norte del Casón del Buen Retiro de Madrid figura escrito el aforismo de Eugeni d'Ors: "Todo lo que no es tradición es plagio". Recoge la esencia del aforismo de 1911, en La Veu de Catalunya: «Fora de la Tradició, cap veritable originalitat. Tot lo que no és Tradició, és plagi». Ahora damos lecciones sobre el plagio. Josep Pla fue uno de los grandes defensores de la institución, y de hecho una parte importante de su obra periodística o literaria fue también recreación genial de obras anteriores. De hecho su primer despido como corresponsal tuvo su causa en la traslación más o menos literal de piezas periodísticas de la prensa francesa. Hoy se diseccionan las tesis universitarias y se derraman lamentos intelectuales por culpa de programas informáticos, basados en algoritmos, a los que se engaña con unas tontas comillas y una nota a pie de página. El debate no está en la literalidad, está en la calidad. Las comillas y la cita son la bula que indulta el contenido insustancial de lo que escribimos. Antes los trabajos, las tesis, las asignaturas, las novelas, los ensayos filosóficos, eran el fruto de la maduración corporal en sillas incómodas, de tortura, tardes brumosas en la hemeroteca, la humedad congelando las manos, fichas escritas a mano y libros subrayados en lápices de dos colores, rojo y azul. Somos tan estúpidos que necesitamos un programa informático para que nos diga lo que hace medio siglo cualquier catedrático, director de periódico, o responsable editorial, hubiera evaluado con rigor. Lo que hoy mismo, en cualquier país serio ya habría sido descartado en la prueba del bachillerato.