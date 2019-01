Trabajo y personas en el siglo XXI ¿Cómo será la sociedad del futuro? No de un futuro a cien años vista sino del que ya está llamando a la puerta. ¿Le preocupa a los políticos? ALEJANDRO AGUSTÍN NOGUÉS ABOGADO Domingo, 20 enero 2019, 13:39

Una de las revoluciones que han marcado el discurrir de la humanidad fue la agrícola, hace unos 12.000 años, pues supuso el cambio de cazadores-recolectores a agricultores para lo que por primera vez en la historia se establecieron en asentamientos fijos cerca de los ríos. El trabajo agrícola permitió satisfacer con regularidad el hambre de las personas y con los excedentes permutar o comerciar con otros. Se amplió la suma total de alimentos proporcionando beneficios inmediatos como una mejor protección contra las fieras y las inclemencias del clima. Ello también creó las primeras formas de organización social produciéndose la domesticación de especies como el trigo, la vid, el arroz, las patatas y las de otros animales convertidos en ganado estabulado como cabras, ovejas y caballos. (Si este breve relato le ha parecido realista, querido lector, le informo que Harari en su obra 'De animales a dioses', lo juzga de pura fantasía, pero este es otro tema).

Milenios después, otro cambio importante, fue el tránsito de la economía agrícola a la industrial que vino propiciada por la revolución industrial desde el siglo XVIII hasta la actualidad atrayendo las ciudades y los centros de producción industrial a las poblaciones agrícolas que buscaban una mejora de sus condiciones económicas y vitales.

Las primeras décadas tras la instalación de fábricas y el desarrollo del nuevo proceso productivo, enmarcado en el capitalismo como nuevo sistema económico teorizado por el escocés Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, supuso para los trabajadores unas condiciones laborales muy rigurosas, basadas en la explotación de la fuerza del trabajo, con jornadas de trabajo extenuantes y poco salario, sin protección de ninguna clase, lo que generó movimientos políticos y obreros a finales del siglo XIX y todo el siglo XX, que en su lucha social y sindical han ido logrando que se reconocieran por ley sus actuales derechos con la protección pública del desempleo, asistencia sanitaria, accidentes de trabajo, pensiones, etc., con unas condiciones de trabajo cada vez más dignas y sociales.

En el último tercio del siglo XX, se ha creado Internet con nuevas tecnologías digitales que han desarrollado dispositivos cada vez más potentes y capaces, reduciéndose su tamaño y precio lo que ha permitido su extensión a todos, incorporándose la informática, la telemática y la digitalización de los datos (que generamos cada vez que hacemos algo con tales dispositivos y que acaban en las empresas), con los siguientes desarrollos basados en la automatización y la inteligencia artificial que están generando robots y máquinas que suplantan la actividad laboral de las personas.

Hoy en día en las grandes empresas multinacionales de producción industrial, un robot puede hacer el trabajo de un número indeterminado de personas con las ventajas para la empresa de que los robots tienen un nivel de productividad muy superior al conjunto de los humanos a los que sustituyen, con las 'ventajas' añadidas para la cuenta de explotación de las empresas, de que no enferman, no piden bajas, no disfrutan de vacaciones y no cobran salario. Además la inteligencia artificial hace que el robot aprenda del trabajo que realiza de tal forma que se corrija y se optimice así mismo en la ejecución de sus tareas evitando los errores que se hayan podido cometer, como hace la inteligencia humana aunque sin la 'carga' de las carencias, sentimientos, falta de conocimiento, experiencia, capacidades y habilidades de las personas. La generalización de los robots en el ámbito de la industria y los servicios, sectores económicos en los que se encuentra trabajando una buena parte de la población, hace que el trabajo humano se convierta en prescindible para las empresas.

La evolución, competitividad y mejora de las empresas exigen realizar los productos y servicios en los que están especializados en el menor tiempo posible, con el mejor diseño, al menor coste, con la calidad requerida y al mayor precio que permitan los mercados para obtener el mayor beneficio posible. Profesiones como las de policía, jueces, abogados, procuradores, comerciales, conductores de cualquier vehículo de transporte, seguros, finanzas, escritores, artistas, músicos, con distinto grado de intensidad, pueden verse atendidas por robots que trabajen a gran velocidad la información que se requiera con los algoritmos correspondientes, para realizar el trabajo humano, pero con mucho mayores niveles de productividad, eficiencia y calidad en el resultado.

La cuestión que surge, como lógica consecuencia, es la situación de la ingente cantidad de personas que pueden verse expulsadas de los mercados laborales y de los que la sociedad se tendrá que hacer cargo en todas sus necesidades con lo que se ha venido en llamar una renta básica universal a la que tendríamos derecho única y exclusivamente por el mero hecho de existir con una población mundial cada vez más numerosa. (Finlandia, uno de los países más innovadores del mundo ya la ha experimentado). Los gobiernos, para ello, tendrán que hacer sus presupuestos atendiendo los gastos con los ingresos que generen los impuestos que paguen sobre todo las empresas ante la merma de los impuestos de los ciudadanos sin trabajo, por lo que se habrá de producir un cambio de mentalidad drástico por parte de todos.

La fuerza productiva de las empresas industriales y de servicios, estará integrada por robots automatizados con inteligencia artificial, y los gobiernos crearan impuestos por la utilización de la tecnología, o por el número de robots que tengan en sus fábricas, gravando así no solo los beneficios y acentuándose cada vez más la función social de las empresas que en la actualidad empieza y acaba con la creación de puestos de trabajo. España tiene casi apalancado un fuerte nivel de desempleo de dos dígitos basándose además nuestro sistema productivo en la cantidad de horas de trabajo y no en su productividad, lo que supone que una sociedad como la nuestra tiene un gran riesgo ante la sustitución del empleo humano por la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial.

Es cierto también que aparecerán nuevos empleos y las personas tendremos que reinventarnos. Hasta entonces uno tiene la desazón de leer el periódico cada mañana y constatar el ruido que proviene de la realidad ocupada en lo inmediato y urgente sin que los regidores de la cosa pública eleven sus miras por encima de los cuatro años de legislatura para mantener el poder o conseguirlo. Mientras tanto, de esto otro importante, ¿quién se ocupa? Toc, toc, ¿Hay alguien ahí?