HAY QUE TRABAJAR MÁS EL CAMBIO DE SISTEMA

Tras un cuestionable mal comienzo de partido en Barcelona, dos goles encajados en seis minutos, y un comprensible final del mismo tras el error de Cillesen en el tres a uno, el VCF cosechó una derrota esperada, y diría yo que hasta admisible. En Londres se obtuvo una victoria, no merecida, pero importantísima por todo lo que estaba aconteciendo dentro y alrededor de la entidad valencianista. Ello, lógicamente, ha generado un período de espera, un aura de cierta confianza, un ambiente menos enrarecido y hasta un período de reflexión.Y en torno a todo esto, determinados aspectos futbolísticos que no deberían pasar inadvertidos. El 1-4-4-2 parecía inamovible, y en el segundo partido, el segundo, y después de perder en Barcelona por tres goles de diferencia, Celades juega ese sistema en defensa, pero varía en ataque al 1-4-3-3 con Coquelin viniendo al centro y Rodrigo abriendo a banda. Por no hablar también de acciones a balón parado, algo que quedó plasmado y comprobado ya en el Nou Camp, y se vio refrendado con acierto en Stamford Bridge. Temas futbolísticos y para futboleros que tanto nos hacen vibrar y disfrutar. Por no hablar también de la cantidad de jugadores utilizados en estos dos partidos, salvo Costa y Diakhaby (que sí disputó unos minutos ante el Chelsea), ha contado con todos los reclutables, Ferrán, Kangin y Maxi incluidos. En fin, tenía ganas yo de seguir viendo evolucionar al Valencia de Celades. Todavía le falta mucho al equipo para saciar a la mayoría de paladares, pero las expectativas están ahí, muy presentes. Y ante el Leganés, Celades inició con el 1-4-3-3 Me pareció bien la vuelta de Guedes, no puedes prescindir de un jugador tan importante por demasiado tiempo, siempre y cuando él responda a la confianza. También entendí la titularidad de Maxi Gómez, aunque en este caso creo que Gameiro ha comenzado muy bien la temporada y también merece formar de inicio. Lo que sí llama la atención, en principio, es la fortaleza y consistencia del medio campo.

Y la verdad, creo que la conclusión que se puede extraer de lo visto ayer en Mestalla es, seguramente, la celeridad con la que el técnico valencianista ha querido cambiar cosas. No es lo mismo jugar en Stamford Bridge ante el Chelsea que jugar en casa ante el Leganés. Y probablemente no ha transcurrido el tiempo necesario como para ejecutar con máxima precisión los matices introducidos. Comprendo las intenciones buscadas por Celades con el cambio de sistema, junto por dentro a tres mediocampistas extraordinarios y consistentes, y libero un tanto de tareas defensivas a Guedes y Rodrigo. Pero dio la sensación de no estar, lógicamente, suficientemente trabajado el cambio. Los bandas jugaban demasiado por dentro, y los laterales estaban ya arriba, no aparecían, y eso perjudicó enormemente los ataques valencianistas. En fin, quizá buscar el cambio paulatinamente y sin prisas, sea mejor. Trabajarlo más, y cuando ya esté claro del todo, plasmarlo sobre el terreno de juego. Mientras tanto, a seguir con lo que mejor saben hacer. Defender y correr en un 1-4-4-2.