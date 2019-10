TOTS SOM DE VALÉNCIA

El 28 de decembre de 1995 es va promulgar la Llei Orgànica 15/1995 sobre modificació de llímits provincials, concretament referida a la segregació del municipi de Gàtova de la província de Castelló i la seua agregació a la de Valéncia. No és l'objecte d'est artícul entrar en detalls del cóm i del perqué d'este fet, tan poc habitual que, com podem llegir en la pàgina web oficial de l'Ajuntament de Gàtova, «es el único (municipi) en España que ha cambiado de provincia a lo largo de todo el Siglo XX y lo que va del XXI». Només vullc fer constar una de les raons per les que este municipi demanà que s'iniciara dit procés que, no sent segurament la principal, és la que interessa en el meu raonament; podem llegir en la mateixa pàgina: «Históricas: Gátova, desde los tiempos de la reconquista (1238) perteneció al Condado de Olocau, junto con este municipio y Marines, ambos de la provincia de Valencia, hasta la delimitación provincial llevada a cabo en noviembre de 1833, en la que, arbitrariamente, se incluyo a Gátova en la provincia de Castellón».

Esta divisió provincial fon producte d'una idea centralista que per als valencians tingué un resultat nefast en quant a l'identitat com a poble. En l'eixemple que he posat, ¿els gatovers començaren a ser valencians quan deixaren de ser castellonencs? Ells sempre havien tingut la certea de compartir la seua història en Olocau i Marines, la qual no va ser anulada per aquella ralleta imaginària que els va separar administrativament. Pero anant més allà, ¿és que els municipis de Castelló i els d'Alacant deixaren de ser valencians per eixes divisions traçades arbitràriament? ¿Deixaren de tindre una història comuna en els municipis de la província de Valéncia? Evidentment no, pero aquella separació provocà una rivalitat interprovincial, agravada pel fet de que la província central portara el nom de tot el territori.

De res val lamentar-nos d'uns fets que no podem canviar perque pertanyen al passat, pero devem reflexionar en el present lo que volem per al futur dels valencians. Perque esta divisió nos debilita i és aprofitada tant per les forces centralistes que, a pesar de l'Estat Autonòmic, continuen existint, com pel pancatalanisme (no distinguixc entre llingüístic i polític, perque el primer no és més qA banda de totes les propostes que puguen haver-se fet que requerixquen uns canvis llegals potser complexos, yo pense que una solució senzilla, i possible, puix supon un canvi d'envergadura menor a la de la Llei orgànica mentada al principi (no implica cap modificació administrativa i per tant no deuria causar ningun problema constitucional al no modificar l'organisació territorial de l'Estat Espanyol) seria desfer eixe malentés del nom de la província central. Segurament l'idea ya s'haurà propost en alguna ocasió, pero vullc rellançar-la, i és que els valencians de la província de Valéncia deixem de ser valencians (provincialment parlant). Hauríem de trobar un nom nou per a la província que donara pas a que Valéncia tornara a ser el nom propi de tot el territori i deixarem d'utilisar un simple adjectiu que acompanya al dessubstanciat substantiu oficial de Comunitat, a l'interessat i sumís de País o inclús al de Generalitat, que no deuria ser valenciana, sino de Valéncia. Sí, Valéncia és, i deu ser oficialment, el nom de tots els valencians, com històricament ha segut.

No crec que que l'elecció del nom siga un problema perque lo essencial és corregir-li el nom actual a la província central, Pero ací llance unes quantes idees... ¿Per qué no Túria? El riu travessa la província i fa de cordó umbilical en el Racó d'Ademús. O província de Xúquer, que en quant a cabal és més important. N'hi ha un riu que també té la seua importància, per ser valencià de naiximent, el llit del qual cus la província de Castelló i la central i, a l'hora, les dos zones llingüístiques; i província de Palància no sona massa diferent al nom actual. O inclús podem reforçar la valencianitat del Racó utilisant el seu nom (la província d'Ademús i el seu Racó). Siga com siga, els habitants de la província central continuaríem considerant-nos, evidentment, valencians.

Re-vertebrar als valencians és un proyecte a tindre en conte. Ahí ho deixe...