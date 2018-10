És retraure el pensament de X. Casp fet pregunta que roda «¿Per qué no tots... units?». Dignes de respecte són totes les opinions que respectuoses es manifesten. Haurem de donar les gràcies per l'esforç, estudi i reflexió que treballós se nos presente, carregats de la millor intenció. Esta, per a mi sent universalista, procura en l'entorn més immediat i la circumstància prou especial en la que nos trobem els valencians. Posem com a presupost lo que volem ser, per haver segut, i serem. Trobem-li camins i lliurem-nos dels inconvenients, per a respondre en positiu al poeta.

El meu amic i colega Aureli López es queixa: «yo crec que l'anarquia naixqué en Valéncia», i ya posa dit en nafra per l'accentuació identitària, cosa que està ben clara: Valéncia, en valencià, Valencia, en castellà, València, en català. Eixes són les grafies que arrepleguen les seues fonètiques. «Pero és que ací cadascú té un rei en el ventre», Per una impostura idiomàtica tenim difícil eixir del regat i surar lliures, identitaris, vertebrats i visibles com a poble. No volem seguir sent moneda de canvi de ningú, ni silenci dels nostres competidors, ni lo que és més greu: bavejats pels qui se n'apropien pintant el nostre futur i ya conten en diners nostres per a l'adoctrinament d'anexionats. La llengua és l'excusa, mes que la mentira ya no pot ser més grossa.

Un accent ¿serà una intenció? una paraula un avís que, com el clau de la ferradura, que fallà al cavall, derribà al cavaller, pergué la batalla i arrematà el regne, deu fer-nos pensar front a l'abisme del desconeiximent, despreocupació, gregarisme, mercenariat, miopia política i manca de generositat, per a unir-nos, defendre-nos i tornar al solc lo que malament està sembrant-se i és en terra nostra. Sempre es pot, s¡ nos volem units i forts.