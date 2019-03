Acabada la festa de les Falles 2019 en la cremada dels monuments, em llance al teclat abans que el malestar m'esclate per algun orgue vital, com un masclet qualsevol, en efectes no desijables. Si, ya sé que només començar ad algú ya li haurà esmussat lo de 'cremada' pero, ho sent molt, de veres que ho sent, és aixina com s'escriu en llengua culta tant en la normativa de la RACV, com en l'estatutària, pero mai refrendada pel poble valencià, de la AVL.

Per a que no se m'escaroten, abans de tot, els deixe este aclariment que fa la Gramàtica de la Llengua Valenciana de la RACV: «En els acabaments -ada, -ades, -adet, -adeta (com vesprada, acabades, cremadet, paradeta), la d, antigament fricativa [ð] en una articulació molt relaixada, s'emmudix en la pràctica totalitat del domini llingüístic valencià i és, per tant, muda en valencià estàndart: [vesprá, kremaét, paraéta], si be es manté en l'escritura per etimologia».

I la Gramàtica Normativa Valenciana de la AVL diu: «1.3.2.1.1. Són pròpies del valencià estàndard les realitzacions fonètiques següents: a) La pronunciació de la d intervocàlica en les terminacions -ada i -ador [...] OBSERVACIÓ: En estes terminacions, l'emmudiment de la d és un fenomen molt generalitzat en el valencià col·loquial, fins al punt que algunes paraules pròpies dels àmbits festiu o gastronòmic presenten una tradició escrita sense d intervocàlica, com ara mascletà [maskletá], plantà [plantá], mocadorà [mokaorá] o fideuà [fidewá]».

És incomprensible que se li done entrada en el DGLV a un grapat de paraules en la forma acabada en à, perque sonen exactament igual, pero açò donaria per a un debat que deuria acabar en la decisió valenta d'escriure-ho tot en à, o en â o, per qué no, en àa (com també he llegit per ahí) per a una millor representació de la llengua parlada que al mateix temps evitara el desgavell que, tant a nivell escrit com oral, hem pogut viure estes falles, encara que no crec que siga prudent ara mateix obrir este debat.

D'una atra banda es detecta eixe complex dialectal que té la AVL quan es referix al valencià col·loquial, i en eixe sentit li dona entrada en el DNV a estes formes dels àmbits festiu o gastronòmic, que li ha donat peu a la televisió autonòmica a publicitar-se en un joc de paraules falleres molt alluntat de la veritat, sense per això transgredir la norma oficial. Ademés, com dia Òscar Rueda en un artícul, ací en LAS PROVINCIAS, la pronunciació d'eixa 'd' només es fa en «algunes chicotetes localitats del nort del Maestrat», que continuen pronunciant-la «en paraules com 'parada' o 'galtades'»; per tant, portar eixa pronunciació al valencià estàndart és un atentat a la naturalitat del parlar valencià.

Crec que esta dualitat d'escritura només conduïx a fomentar la despersonalisació dels valencians, a baixar-los l'autoestima, perque tan valencià i tan cult és pronunciar /vesprá/ com /maskletá/. No ho dubten, la convergència catalana a la que nos conduïxen sense demanar-nos opinió als valencians acabarà rebujant també estes paraules festives i gastronòmiques; perque esta és matèria opinable, que no els enganyen, no n'hi ha cosa més opinable que una normativa, fruit d'un consens entre persones i, per tant de persones que han opinat abans d'eixe consens. Tirem d'autoestima valencians, perque la divergència es dona de forma natural entre el valencià i el català, mentres que la convergència és artificial i forçada. Tenim dret, un dret fonamental, no a triar la normativa concreta, pero sí la direcció que deu seguir la llengua valenciana, i ya saben, com diuen per allà dalt, votar és democràcia, en Valéncia també.

Acabe en uns versos fallers per a fer-los partícips visualment d'esta galtada llingüística que hem patit. Que cada u ho lligga com li parega, pero ¿segur que ha segut tot en à? Ni lo que he escoltat i llegit estos dies, ni les senyes d'audiència televisiva ho confirmen.

«Ahir a la matinada,/aprofitant la fresca,/aní a vore la plantà/per a començar la festa.

La primera animalada,/que m'afectà al fege,/fotre'm una chocolatà;/i d'ahí, al mege.

Escoltí la despertà,/arropit tot en lo llit,/no era una albada/lo que em regalava l'oït.

Més que una fumada/de cilindre de nicotina,/pólvora de mascletà/serà bona medicina.

Ya de vesprada,/sense més dolor,/pense en la cremà/en que la festa mor.

I en la cosa acabada/penseu-ho be.../¿Quina és l'animalada/que yo he fet?».