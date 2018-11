En torno a la oscuridad

A mí, que sólo soy un profesor de Derecho, me envía una alumna un mensaje pidiéndome que le describa lo que supone el impresionismo en el ámbito de las artes. Supongo que su pregunta deriva de alguna clase mía en la que les hablé de la vinculación entre impresionismo, romanticismo y formas políticas coetáneas. Mi respuesta fue rápida y contundente: si quieres saber qué es el impresionismo y el romanticismo en el arte has de acudir a un gran libro de Rafael Argullol, que se titula 'La atracción del abismo' (Destino, Barcelona, 1991), y en él verás cómo los grandes, Turner, Constable, Munch, e incluso Goya, te representan unos ámbitos y paisajes profundamente desolados (ruinas, tempestades...) donde la figura humana, siempre presente, queda reducida a una anécdota del cuadro. Se trata de la traslación al arte de la concepción decimonónica del ser humano, trasunto de un panteísmo naturalista, que reduce la peripecia personal a un epifenómeno más de lo puramente biológico o ecológico. Ciertamente, en todas esas grandes obras artísticas el ser humano, o ha desaparecido, o ha sigo engullido por un gran fenómeno natural.

Dos siglos largos después, muchos de nuestros contemporáneos también se hallan succionados por unas mareas que no son las de los mares embravecidos, ni tampoco se encuentran atemorizados por las tempestades que los pintores románticos describían, sino que se sienten literalmente cercanos a un bucle próximo, y a la vez desconocido, que es el vacío. Un vano ya no pictórico o artístico, sino puramente social y político, un hueco que apenas pueden llenar las redes, y cuya nutrición dejaron como tarea las aulas hace tiempo.

Es verdad que, de vez en cuando, las personas y los pueblos enteros, se sitúan ante la dramática perspectiva descrita por William Turner en su cuadro 'El naufragio', y, aun cuando yo ignoro el destino que vivieron los ocupantes de la nave que pinta el pintor, trasunto de una embarcación política y humana que vaga a la deriva -¡tan similar al momento histórico que vive España!-, yo quisiera echar mi cuarto a espadas para no deprimir definitivamente a quienes tengan la atención de leerme.

Los pueblos, como las personas, vivimos momentos duros y trepidantes, de profunda desorientación, y tanto en la vida íntima como comunitaria necesitamos de alguien que nos dote de proyecto. En este sentido, la historia de España es luenga, y en cada momento de perplejidad requirió de alguien que siguiera llevando la brida del caballo. Con Felipe V fue María Ana de la Trémoille, tan denostada Princesa de los Ursinos, la que dibujó un proyecto de Estado, por no citar hasta la saciedad a cuantos ilustres personajes proveyeron a Fernando VI o Carlos III de un cúmulo de propuestas. Luego, tras una enorme guerra, Fernando VII anduvo por diversos derroteros, personaje mendaz y atrabiliario, pero que consiguió su deceso en el tálamo regio. Fernando murió de muerte natural porque tenía un proyecto, o una ambición que puede ser lo mismo, discutible sin duda, de la que careció su hija, por las más diversas circunstancias que desbordan este artículo.

Ni Isabel tuvo proyecto de Estado, ni tampoco La Gloriosa, que dio paso a una Monarquía extranjera y a una República que parió cuatro Jefes del Estado en un año. Cánovas si tuvo un proyecto de Estado, y el suyo duró desde 1876 hasta 1923. En la Segunda República hubo dos hombres que tenían proyecto estatal: Alcalá Zamora, pretendiendo un régimen republicano moderado, y Azaña, queriendo un sistema republicano laicista al estilo de su amada Francia. Ni uno u otro modelo triunfó, y nuestros padres y abuelos se las tuvieron que ver con un desgarro social y bélico, como no recordaba nuestra historia social.

Por una 'chamba' de nuestro devenir histórico, en los años setenta hubo gente -Suárez, González, Carrillo, Tierno, Fraga- que se confabularon para hacer algo distinto, viable y estable, sostenido en una complejo acuerdo -llamado a la sazón consenso-, cuyo punto basal era una Monarquía Parlamentaria, sustentada en un artículo constitucional leído hace pocas horas por quien es sucesora política en nuestro régimen. Hubo proyecto, y seguimos viviendo de ese proyecto.

Frente a ello se abren muchas voces: Podemos, los nacionalistas, con todos sus matices, Ciudadanos, con su habitual perplejidad respecto al todo o a cada parte, etc. Pero, la dialéctica de todos ellos me aterra, no porque yo sea monárquico o republicano, pues soy accidentalista en las formas de Estado y de Gobierno, sino porque no veo en propuesta alguna una proyección creativa de modelo de Estado o de Gobierno, sino una dinámica propositiva de destrucción de nuestra creación de 1978, sin alternativa que nos brinde de la vista del vacío como futuro. No da miedo la alternativa republicana, federal o confederal, lo que aterra es la atracción del abismo como propuesta social.