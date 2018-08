EL TORNILLO DE EURO Y MEDIO

El gran premio de la República Checa tradicionalmente era la carrera en torno a la cual se empezaban a firmar los contratos para la siguiente temporada. Y digo tradicionalmente porque este año están ya casi todos los pilotos renovados o han fichado por otros equipos. Esto puede influir para bien, porque en un deporte de presión como es el motociclismo dejas una preocupación atrás y quitarte un peso de encima, pero también puede ser negativo porque hay pilotos que se pasan casi toda la temporada corriendo para un equipo en el que saben que no van a continuar cuando acabe el año.

Brno para mí tiene dos caras muy diferentes, y además con un año de diferencia solamente. En 2010 llegué de una dura lesión, con daños en dos vértebras y un pulmón, pero eso no fue impedimento. Siempre he vuelto muy fuerte de las lesiones y esa ocasión no fue menos: gané con 20 segundos de diferencia sobre el segundo en una carrera en agua que, cuando echo la vista atrás, puedo decir que es una de mis mejores victorias. El de Brno es un circuito de subidas y bajadas, con mil trazadas posibles, y en el que hay que ser muy técnico y pensar mucho sobre la moto.

Y justo, en el que fue mi mejor año, porque terminé campeón en Valencia, en Brno fue cuando peor me salieron las cosas. El año del título se rompió un tornillo que costaba un euro y medio. No os podéis imaginar la sensación... creía que perdía el campeonato. Cuando volví al box vi a los mecánicos llorando. Fue un golpe muy duro, igual que el año anterior fue espectacular, porque Zarco se quedaba a 12 puntos y empezábamos de cero. Tenía que volver a atacar... y gané la siguiente carrera.