TOMA MEMORIA HISTÓRICA

Podemos sorprendernos y molestarnos con las declaraciones explosivas y de cara a la galería del presidente mejicano, con su ridícula exigencia de perdón. Incluso nos lo podemos tomar a cachondeo, criticarlo con dureza y dudar de sus auténticas intenciones al provocar de repente tan absurdo incidente diplomático. Pero en el fondo no ha hecho nada distinto de lo que la izquierda puso en marcha en los tiempos del nefasto Rodríguez Zapatero con su mal llamada «memoria histórica», un vertido tóxico y pegajoso que desde entonces ha contaminado la política española y ha marcado un antes y un después en la convivencia entre los ciudadanos así como en las relaciones entre sus dirigentes. Al igual que socialistas y comunistas en España, López Obrador pretende reescribir la historia y empieza por interpretarla bajo las premisas y los criterios morales del tiempo presente. Y no lo hace por un afán de rigor académico o de justicia póstuma sino por puro interés político, como cuando la izquierda española saca a pasear una y otra vez a Franco para tratar de dejar en evidencia a una derecha torpe que cae en el engaño. Seguro que el Imperio español cometió errores en su labor de conquista y colonización del continente americano, aunque ni mucho menos ha sido la única potencia con episodios trágicos de los que avergonzarse. Gran Bretaña, Francia, Italia, Holanda y hasta Bélgica escribieron capítulos bochornosos durante su expansión colonial. Y ya en el siglo XX, los Estados Unidos (que antes, en el XIX, prácticamente exterminó a los indios de su territorio) y la extinta Unión Soviética también fueron autores de crímenes en los países en los que intervinieron militarmente. En el caso español, no se trata de ignorar las atrocidades ni de restarles importancia, como tampoco hay que ocultar los muchos logros alcanzados, una labor que a los presuntos indigenistas y a sus amigos (como Pablo Iglesias y Podemos) les interesa tapar porque no conviene a su relato de la España explotadora y genocida. Pero carece por completo de sentido y hasta de seriedad pretender quinientos años después exigir responsabilidades por aquellos actos, una dinámica muy peligrosa que nos llevaría a tener que revisar todos los acontecimientos históricos para abrir un periodo convulso de reparto de culpas que se sabe cómo empieza pero nunca cómo acaba. Porque ya puestos, ¿contra quien habría que actuar por los sacrificios rituales que eran habituales en las civilizaciones precolombinas? ¿Debemos los españoles exigir a los franceses que pidan perdón a estas alturas por la invasión napoleónica? ¿Y a los países árabes de donde partieron los musulmanes que en el siglo VIII entraron en la península? ¿Y a Italia como heredera del Imperio romano?