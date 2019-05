Sucede cada vez que el Valencia se enfrenta a una gran final y esta será la que hace nueve para quien suscribe: la semana previa se hace interminable e incluso angustiosa. No pasan los días, no pasan las horas, ni los minutos ni los segundos. El reloj queda congelado como si el sábado que se dibuja en el horizonte se negase a hacerse presente quedando atrapado en un futuro que nunca llega. Empleamos nuestro tiempo en preparativos para la gran noche y recuerdos de finales anteriores como si quisiéramos encontrar en ellos alguna pista que nos lleve al éxito. Aparecen toda suerte de supersticiones y amuletos con los que intentar decantar una balanza que sólo los futbolistas y Undiano Mallenco tendrán la oportunidad verdadera de vencer hacia un lado u otro. También es momento de vaticinios concienzudos acerca del momento de forma de cada uno de los contendientes, adivinamos el estado de ánimo de quienes saltarán al césped del Villamarín y nos agarramos a cualquier clavo ardiendo que nos sirva para alimentar la esperanza de un título. Mañana una vibrante marea valencianista iluminará la Avenida de la Palmera en busca de un sueño que se ha hecho mucho de rogar. Once años sin 'tocar metal' son demasiados para una entidad de la grandeza del Valencia y una nueva generación de valencianistas vivirán por primera vez la emoción de ver a su equipo ante una cita histórica que nunca olvidarán, que fortalecerá su sentimiento de pertenencia y que afianza la devoción de nuevas generaciones para asegurar el futuro de un sentimiento indestructible.

Ha llegado el momento en el que determinados futbolistas deben agigantar su figura sobre el césped del Villamarín y ganarse un lugar privilegiado en la historia del club y en el corazón del valencianismo. Aunque la participación de todos será muy importante y, a menudo, las finales como la de mañana conceden el protagonismo a quien menos lo espera, hay jugadores que deben emerger en Heliópolis porque han llegado al Valencia para marcar diferencias en partidos como este. Futbolistas como Gayà, Parejo, Kondogbia, Guedes y Rodrigo aguardan su consagración a orillas del Guadalquivir y todos sabemos que, siendo un partido muy complicado contra un rival gigantesco, van a dejarse el alma en el intento.

Ganar la Copa NO es una obligación para el Valencia CF pero sí es una obligación pelearla hasta el último suspiro del partido y saber administrar los momentos de debilidad que pueda conceder el Barça. Hay que luchar esta final sin complejo de inferioridad alguno aún siendo conscientes de que hay un futbolista enfrente que es un extraterrestre. Perder NUNCA será un fracaso. El fracaso sería desaparecer a pies del grande.