TOCA REMAR

Quien tras la victoria frente al Rayo Vallecano saliera de Orriols convencido de que llevaba la permanencia en el bolsillo o los que se apresuraran a felicitar a sus amigos granotas con mensajes de «nos vemos el año que viene en Primera» han caído en el clásico error de vender la piel del oso antes de cazarlo. No solo no hay nada hecho sino que, poniéndonos en lo peor, una derrota en Montilivi situaría al Levante en zona de descenso tras la presumible victoria de Pucela en Vallecas el próximo domingo. Llevamos dos días locos haciendo cábalas y consultando el calendario de los equipos implicados en la zona baja. Pero no hay que caer en el pesimismo. El Levante depende de sí mismo. Un empate allí nos salva. El decisivo momento final llega con el equipo entonado, en buena forma, batiendo su propio récord de goles marcados en Primera y con confianza en su juego y posibilidades. Nadie apuesta por nuestra debacle. A pesar de todo, toca seguir sufriendo y acabar la faena. Tiempo habrá para, a continuación, hablar del futuro, de fichajes, secretarías técnicas y de la actitud egoísta de determinados jugadores como Roger que, en los momentos difíciles, en lugar de sumar resta. De momento, con los pies en el suelo, hay que estar dispuestos a sufrir para cazar el oso gerundense (me niego a escribir 'gironí') y poder respirar tranquilos. Una advertencia. Los centenares de granotas desplazados el fin de semana para apoyar al equipo no deben cumplir con uno de los primeros rituales de muchos turistas apenas llegan a la ciudad: besar el culo de la leona, una escultura calcárea del siglo XII situada junto a la iglesia de Sant Feliu. Según parece, con un ósculo en dicha parte de la fiera el visitante tiene garantizada su vuelta algún día a la ciudad en similares circunstancias. «Sólo podrás volver a Gerona si has dado un beso al culo de la leona», reza la tradición. Pues que le den a la leona. Nosotros no queremos regresar allí con esta angustia vital del descenso amenazándonos, ni tampoco militando en otra categoría por mucho que, según otra leyenda maldita forjada por el periodista Paco Gandía durante nuestra larga travesía en el desierto, los granotas siempre tengamos que arrastrar el yunque de la adversidad. Paco López debe preparar bien un choque vital convertido en encerrona en un campo pequeño. Salir preparados para librar la batalla en cada metro cuadrado, con inteligencia, sabiendo aprovechar la ansiedad y nervios de un rival en puestos de descenso. Otro partido clave donde nos jugamos todo. El trabajo aún no está acabado. No nos podemos permitir el lujo de la derrota. Cada uno debe aportar todo lo que pueda. Toca remar todos juntos, jugadores y afición. Contracorriente como siempre. O no.