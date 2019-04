UN TIPO «NORMAL»

Advertí hace tiempo la imparable infantilización de nuestra sociedad cuando un amigo «normal», o sea casado, con niños pequeños, con un buen trabajo y con bueno gusto, o eso creía, me recomendó encarecidamente que viese 'El rey león'. Espantado le comenté lo de «pero oye, ¿es de dibujitos animados, ¿no?». Sí, en efecto. Pero tanto insistió que al final decidí hundir el hocico en esa película de magníficos dibujitos. Horrorizado permanecí los primeros veinte minutos, esperando el milagro que me atrapase. Al minuto veintitrés desistí ante al maniqueísmo tontorrón y esa trama babosa que me irritaba del aburrimiento. Cavilé. ¿Qué estaba sucediendo para que un amigo normal optase por ese entretenimiento tan almibarado? Pues eso, la infantilización. Desde entonces algunos andamos empeñados en denunciar el creciente proceso de parque de atracciones que sufrimos y que nos conduce hacia el pensamiento perezoso, la extinción de la capacidad crítica y la docilidad suave que invade nuestras mentes. Pero mientras unos preferimos, aunque sea por aguar la fiesta de globos y chucherías dulzonas, enfrentarnos a esa corriente, otros y otras (Irene Montero) censuran la adultocracia que nos domina. El mundo, parece ser, es de los despreciables adultos que humillan a la juventud. Según estas disparatadas cabezas lo nuestro es una sociedad adultocéntrica. Intolerable. Como si los jóvenes no fuesen cumpliendo años, oye, para militar con un poco de paciencia en el bando de los talludos. Les encantaría, a los enemigos de la adultocracia, que con 16 años ya pudiesen votar. Por el contrario, por culpa de la infantilización, algunos subiríamos la edad de las urnas hasta los 21 como mínimo. Por cierto, al amigo que me obligó a ver los dibujitos le fui apartando de mi círculo. Sin duda era demasiado «normal».