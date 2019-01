Los misterios atraen las mentes simplonas que necesitan su dosis de baratillo emocional, de quincalla seudocientífica. Les resulta más atractivo creer en esos presuntos extraterrestres construyendo las píramides de Egipto que en el talento y la inteligencia de los terrícolas de aquel tiempo y aquella civilización. Vamos, ¡se va a comparar!

Pero este tipo de corrientes, cimentadas en las endebles paparruchas y en la atrevida ignorancia, son inofensivas. Forman parte del nuevo folclore urbano de superchería y negocio bastardillo que nutren los bolsillos de unos cuantos listos. Lo malo acude cuando traspasamos ciertos límites y entonces aprovechan el drama para urdir conspiraciones y derramar ponzoña a través, cómo no, de las redes. Sin respeto, sin pruebas, sin pudor, tejiendo elucubraciones que en nada ayudan. Lo hemos visto con el niño atrapado en el pozo. Ni siquiera tuvieron la mínima decencia de esperar al desenlace, fatal en este caso. Inyectaron su veneno sin reflexionar acerca del dolor de una familia, de un pueblo, de un país. Terrible. También hemos asistido al espectáculo de los expertos de sillón y barra de bar. Aportaban sus ideas de mesa camilla, sus críticas de carajillo. Que si estaban cavando mal el pozo destinado al rescate, que si no habían tenido en cuenta esto o aquello. Los ingenieros, mineros, geólogos, bomberos y guardias civiles sobre el terreno no tenían ni idea. Ellos sí. Lástima de cráneos privilegiados desaprovechados. No entiende uno cómo estos brillantes cerebros viven en su resentimiento y su derrota. Se conoce que el mundo les impidió desarrollar sus espléndidos planes de éxitos. Porque esa es, en definitiva, la conspiración en la que de verdad creen: el mundo ha sido injusto con ellos por culpa de un gran contuberbio que les condenó al fracaso. Qué tiparracos.