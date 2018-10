Tingam la festa en pau

La Senyera naixqué com l'estandart que cridava a tots els habitants de la Ciutat i del Regne a organisar-se per a eixir en defensa de la seguritat, l'orde públic, les llibertats i els Furs. Fon i és, per tant, un símbol de comunió dels valencians de tota condició i procedència en resguart i salvaguarda del be comú.

D'ahí el simbòlic cerimonial, que, ademés d'impedir que s'inclinara, seguia diverses etapes d'advertència des de la seua primera exhibició en el balcó de la Casa de la Ciutat. Portada pel Justícia Criminal -un president del TSJ 'avant la lettre'-, era custodiada per una companyia de cent ballesters i, posteriorment, també de cent arcabussers: el Centenar de la Ploma.

A mida que els temps d'estabilitat i pau anaren prolongant-se, la Senyera continuà eixercint una forta funció simbòlica, representant a Valéncia, la seua història i el seu pervindre com a poble. Les provessons anuals del 9 d'octubre, iniciades en 1338 per a commemorar la conquista per Jaume I, eren precisament això: una demostració d'orgull cívic -també, especialment en els sigles antics, religiós i de fidelitat als monarques de la Corona d'Aragó- que vinculava als representants de la Ciutat i del Regne, a tots els estaments i gremis i, en general, a tot aquell que vullguera unir-se junt a una bandera que encarnava la voluntat de continuar construint una comunitat pròspera i orgullosa de les seues raïls.

La victòria felipista en la Guerra de Successió tallà de soca aquelles desfilades, ordenant-se inclús que es desmontara i s'amagara en una arca la Senyera oficial -que encara hui se conserva en el Museu Municipal-. Només les celebracions de 1738 i 1838 impediren que la costum caiguera en l'oblit. I fon la societat Lo Rat Penat la que, a través de la seua recuperació en la década dels 20 del sigle XX i el seu manteniment contra vent i marea en l'etapa franquista, possibilità que aplegara als nostres dies com una provessó cívica en la que, simplement, els valencians nos ajuntem festivament per a proclamar la nostra satisfacció per pertànyer a un poble secular i la nostra voluntat de continuar construint, des de la nostra pluralitat, un futur satisfactori per a tots; a l'hora que reivindiquem eixes coordenades valencianistes indiscutibles -la llengua, l'autogovern...- que són, o haurien de ser, patrimoni de tots.

Per desgràcia, nos sobren moltes coses en els actes que tindran lloc durant eixe dia. Sobrarà tota professió de sectarisme, de violència verbal, de defensa d'un supost 'valencianisme' que, escorat cap a Ponent o Tramontana, i inclús portat per persones de fòra de Valéncia, res té que vore en la celebració del Nou d'Octubre. I sobrarà l'actitut de tots aquells que, pensen com pensen, vullguen impedir que els valencians tingam la festa en pau, o pretenguen calfar un ambient en el que només deuria resonar un lema: «tots a una veu, germans, vingau».