LA TIJERA INVISIBLE

Hay un plan de ajuste que el Gobierno central reclama que se cumpla. Hay un Consell que todos los años incluye más de 1.300 millones de euros que no recibe. Estas dos cosas pasan todos los años desde 2015. En octubre se presentan unos presupuestos para el ejercicio siguiente en los que la Generalitat incluye ese dinero. En verano, cuando el Gobierno central reclama que el Consell ajuste sus gastos si quiere recibir una inyección de liquidez, esa partida vuela. Es por ello que Rubén Ibáñez, el diputado popular encargado de fiscalizar la actividad del titular de Hacienda, Vicent Soler, le ha bautizado como el 'conseller fictici', a colación de un dinero que se incluye pero que no llega. Es un diálogo de sordos a varias bandas. Es difícil que los contables de la Villa y Corte, aposentados en los despachos del Ministerio de Hacienda, participen en la escenificación. Parece que tampoco es posible que Soler cambie de criterio a la hora de fabricar las cuentas de la Generalitat. Y tampoco es probable que los populares dejen de saetear al Consell por una partida presupuestaria que nunca llega. Un triángulo político que, como todo en España, no empuja a la negociación sino a las presiones. El que paga las consecuencias de todo esto, finalmente, es el ciudadano mientras no se cambie el modelo de financiación. Como nadie quiere reconocer lo que está ocurriendo, año tras año aparece (o más bien, no aparece, pero sí entra en acción) una tijera invisible que opera sobre los presupuestos autonómicos. Que ocurriese el primer año podría entenderse como una posibilidad que, en cualquier caso, no hubiera tenido que repetirse. Sin embargo, todavía pasa y parece que seguirá pasando.

El problema es que ni el PP, cuando mandaba, ni el PSOE, que ocupa ahora los despachos ministeriales, ni los barones socialistas que también reclaman su parte del pastel autonómico, están demostrando celeridad, eficacia o eficiencia en lo relacionado con la financiación.

Lo llamativo es que una Administración, en este caso la Generalitat, diseñe unas cuentas que teóricamente pretenden ajustarse a las necesidades de la población y que, año tras año, deben ser recortadas. Es muy discutible que unos presupuestos sean sistemáticamente susceptibles de ser recortados en una cantidad semejante, más de 1.300 millones de euros. O las previsiones están infladas o los valencianos somos castigados de manera recurrente. Ante las dos posibilidades, los principales derrotados somos los administrados, los valencianos. El Consell elabora sus cuentas en función de un ingreso que es una absoluta incógnita y que no parece que en Madrid logre que nadie se dé por aludido. Habría que pensar alternativas.