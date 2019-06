Semana intensa de grandes titulares. El más emotivo: 'La Ganamos', el sentimiento de un valencianismo, que en plena celebración del centenario, supo conquistar la Copa del Rey, ante el eterno rival, el Barça. Esfuerzo y humildad, dos valores de un equipo que les hizo ganar, ejemplo a seguir, también en política. Entre los titulares destacados el resultado de las elecciones europeas, que aleja el miedo a los populismos, sus efectos en los mercados internacionales y el estancamiento de la economía. Sin duda, un reto al que enfrentarse y, desde luego, sin olvidar un 'Brexit', que está ahí.

No obstante, de lo que más orgullosa me siento, es el voto útil que ya ha demostrado Ciudadanos. Lo hace impidiendo que Puigdemont y Comín se vuelvan a reír de todos los europeos al no poder entrar en el Parlamento hasta que no tengan el acta.

Ya en clave municipal, los resultados de las elecciones, su valoración, las cábalas de los posibles e imposibles pactos en los Ayuntamiento y Diputaciones protagonizan la información. De todo ello, me quedo con que en Ciudadanos tenemos 313 concejales en los municipios de la Comunidad, seguimos creciendo, y desde la oposición o el gobierno haremos una política responsable y útil.

Sobre el ámbito autonómico, desde el 28-A sólo se ha celebrado la sesión constitutiva. Tic tac, tic tac... esperando el pacto de sillones del Botanic, versión II, antes de la investidura. La gran incógnita, tras unas elecciones municipales en que Unidas Podemos se ha desplomado, es: ¿hasta dónde se dejará hipotecar políticamente Puig?

En ciudadanos lo tenemos claro. ¿Sillones? No, gracias. Si hablamos de propuestas y programa, cuenten con nosotros. Por eso, en Cs ya hemos empezado a llevar a cabo nuestro proyecto. Esta semana se han registrado tres iniciativas: una para acabar con los barracones, otra para reducir las listas de espera y la última para alcanzar un nuevo pacto educativo en la Comunidad Valenciana que garantice el plurilingüismo, con más presencia del inglés, sin chantajes, y la libre elección de centro educativo por los padres. Mientras otros discuten si les toca el trono o el sillón, nosotros, en Cs, trabajando.