Tertulias en la sala de espera

Como los familiares de don Rodolfo de la Espina Amarga quedaron tranquilizados por el diagnóstico leve del citado yayo, pasaron a dedicar lo que quedara de su guardia en la sala de espera del hospital intercambiando experiencias sobre enfermedades, a ver quién las suelta más graves, y a ser posible sin olvidarse de las situaciones familiares y de amigos que desembocaron en resultados fatales. «Pues mi padre murió aún muy joven -narraba una de las acompañantes, debía de ser nuera del paciente-, le dio un mareo después de comer, nos lo llevamos enseguida, pero...» Un cuñado no quiso ser menos: «Lo de mi madre fue de repente, que no nos lo creíamos, y al mes y medio pasó lo de mi padre, le detectaron un tumor y no pudieron hacer nada, en dos semanas se fue». Quien debía de ser su mujer -la mujer del último en hablar-, y a la vez hija de don Rodolfo, se explayó en rememorar el largo currículum hospitalario de su padre y también el de su madre, y el de sus tíos y yayos, trazando incluso paralelismos y relaciones genéticas de las dolencias. Para levantar los ánimos del respetable. Sin darse cuenta -o se la dan pero les da igual- de que en estas salas esperan familiares de enfermos que están muy malitos, y enfermos que aguardan su turno y andan muy preocupados por lo que dirán las pruebas que les han hecho o les van a hacer, y papás y mamás que están muy sanos y muy callados pero la camisa no les toca el cuerpo, porque acaban de dejar al niño en observación y no paran de darle vueltas a si será esto o podrá ser aquello. Y no ayudan, precisamente, esas tertulias frívolas y a voz alzada de otros familiares que tratan de amenizar su espera porque ya saben que esta vez no es nada y no ven que molestan a los demás y están contribuyendo a acrecentar la postración de otros.