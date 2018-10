EL TÉRMINO MEDIO

Hay muchas cosas que echo de menos a nivel institucional y veo que no soy la única, ya que hay quien ha querido recoger el testigo.

El ejemplo más cercano en el tiempo lo tenemos en el 9 d'Octubre, reconvertido en los últimos años en un par de actos culturales a celebrar entre la Real Senyera valenciana que unos ponen en la Calle Calderón y la bandera oficial de la comunidad autónoma de Cataluña que otros plantan en la Plaça Jaume I. Hay donde elegir.

Otro: puede que no se hayan dado cuenta, porque nunca fue multitudinario, pero tampoco se celebra ya el minuto de silencio institucional en los bajos del Ayuntamiento cuando asesinan a una mujer. Y no es porque no haya víctimas de violencia, que sería lo ideal, sino porque simplemente no se hace. Una pequeña lectura en el pleno y a otra cosa.

Ha tenido que ser aquí una asociación, «Matria», la que tome las riendas, así que si las ven a las 19 horas en la Glorieta de Dénia únanse a ellas y háganse a la idea de que ha vuelto a pasar.

Poco a poco la vida social parece estar siendo sometida a un lento proceso de desinstitucionalización de algunas cosas que ciertamente merecerían tener más apoyo, mientras que -por contra- se institucionalizan cada vez más actos y eventos que surgieron de la mano de entes privados de todo tipo. Y no acabo de entender muy bien el porqué.

No me malentiendan. Creo que la sociedad civil es lo suficientemente madura como para poder organizarse sin tutelas ni interferencias, y que nuestros representantes públicos deben dedicarse a administrar el dinero de nuestros impuestos.

Es más, me molesta bastante que se trate a los políticos como a 'influencers' hasta el punto de que la importancia de un acto parezca medirse según los cargos públicos que asisten.

Pero entre la institucionalización total y la nada debería haber un término medio que recogiera las inquietudes de la mayoría de la población y defendiera los derechos civiles.