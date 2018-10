TEORÍA DE LA DISCRIMINACIÓN

Una de los imperativos de la monarquía de julio de 1830 en Francia fue la famosa frase de François Guizot: Enrichissez-vous!». ¡Enriqueceos! Casi dos siglos después, el imperativo que define nuestra época lo podríamos buscar en el ¡Indignaos!, ese libro-manifiesto de Stephane Hessel, bastante prescindible, que retrata la actitud de nuestro mundo en torno a la realidad. Casi parecería que en ciertos aspectos nuestra relación con el mundo es una respuesta a la llamada a sentirnos discriminados. Como si nuestro transitar por el mundo se justificara por poner de manifiesto la diferencia en el trato. Hay auténtica minería, e incluso arqueología de la discriminación. Cualquier cosa es genocidio y discriminación, faltando al respeto a la profundidad moral del sentido de esas palabras. Discriminación existía en Alabama o Misisipi, y existe en aspectos esenciales de la vida, y en ciertos continentes. Quien piense que un error o una torpeza de taquillero en Paterna, es un acto como para acudir al Tribunal de Derechos Humanos, tiene un problema de perspectiva, o de escala, sobre la importancia de los sucesos. Los políticos que atizan el fuego con ello, orgullosos de haber encontrado una discriminación que los encumbre, unos irresponsables. Que en la vida, y la política forma parte de la vida, se trata de dar importancia a las cosas que tienen importancia, y no distraerse con lo superfluo. Hubo un tiempo en que cometí el error de justificar la presencia del fútbol en mi vida. Uno de los más poderosos argumentos consistía en la capacidad de ese deporte para convertirse en una suerte de caja de las miserias, boîte à misère, que concentraba en el fútbol la parte irracional, injusta y pasional que habita en cada uno de nosotros. De esa manera, llamando burros a los árbitros, o haciendo burla del equipo contrario, uno se lo ahorraba para otras facetas de la vida. Eso ya es pasado. Para ir al fútbol ahora hay que pasar examen de cultura, de responsabilidad social corporativa, economía circular y apoyo a causas perdidas. Y no discriminar. Pura hipocresía. Uno continúa gritando burro para sus adentros. El ¡burro! existe igual, pero con sordina. El fútbol y la política se han convertido en campos semánticos que se comunican en los diagnósticos, en las recetas y en palabras y expresiones, eso no me lo negará nadie. Los adelantos electorales, los resultados de las encuestas, o la visión de los competidores políticos tiene cada vez más que ver con el partido a partido, con que la eliminatoria no está cerrada y que hay un partido de ida y otro de vuelta. Por eso, ciertos ex primeros munícipes de Alicante, denunciando la discriminación, nos convocaban también a sentirnos discriminados, por la manera de retratarnos. Hay vida más allá de la discriminación. Preocúpense de asegurar las pensiones, y dejen en paz el fútbol. Paterna no es Montgomery, Alabama.