EL TENDIDO 7 DE MESTALLA

Cuando escribo estas líneas es viernes, por lo que el Valencia aún no ha jugado su último partido de Liga en Valladolid. Pero es probable que cuando usted me lea ya haya disputado dicho encuentro, una cita que va a marcar la enorme distancia que separa el fracaso del éxito, la decepción de la euforia, la depresión de la confianza en el futuro. Y sin embargo, pase lo que pase, se consiga a o no la clasificación para la Champions, soy de los convencidos (al parecer, de los pocos convencidos) de que el club de Mestalla ha cuajado una buena temporada porque por encima de resultados ha vuelto a competir, a levantar la voz, a decir hola, buenas, aquí estoy, soy el Valencia CF. Y no es una cuestión de ser un optimista de la vida, una sociedad muy exclusiva y elitista a la que no pertenezco, sino de analizar los datos, los fríos pero irrebatibles datos, de aplicar el método que Steven Pinker utiliza para afirmar que vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de las crecientes olas de indignación que todo lo invaden. Y sobre todo, de recordar de dónde venimos, cuál es nuestra historia, repasar travesías por el desierto no tan lejanas, comparar rankings y estadísticas con Madrid, Barcelona, Atleti... y estudiar los presupuestos, los malditos presupuestos, los balances de ingresos y gastos, la inversión en fichajes, lo que reportan los patrocinadores, la venta de camisetas y merchandising... Pero, como digo, somos pocos los que vemos la botella medio llena, la norma de nuestro tiempo viene asociada al pesimismo, al derrotismo, al cuanto peor, mejor. Una de las razones por las que dejé de ir a Mestalla es por ese especimen valencianista muy extendido en la grada que desde el minuto 5, y a veces antes, está criticando a sus jugadores, insultándoles, poniéndose cada vez más nervioso, pitando y abroncando a su equipo. Nunca he aspirado a que esto se parezca a Anfield, no está en nuestra cultura futbolística, en nuestra idiosincrasia, pasarnos todo el partido cantando como en los campos ingleses. No somos así. Como tampoco nos va eso de llegar una hora antes para comernos una hamburguesa con una Coca Cola gigante, estilo USA. Aquí teníamos nuestras propias normas, nuestras costumbres, aunque muchas van desapareciendo, Nos quedamos sin tracas por seguridad y nos quedamos sin el pasodoble 'Valencia' todavía no sé muy bien por qué. A los que van a Mestalla a dar rienda suelta a sus frustraciones les molesta que exista una grada de animación, de la que únicamente habría que sacar a los cincuenta o cien ultras descerebrados que amenazan a dos mil chavales entusiastas. Hay quien quiere convertir el estadio en una especie de tendido 7 de Las Ventas, permanentemente enfadado, eternamente crítico con todo. Pues que les aproveche.