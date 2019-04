Hoy es un día histórico para la democracia española. Incluso el tiempo acompaña para que vayamos a votar. Pocas veces un resultado electoral había despertado tantas expectativas y no solo por las previsiones o cálculos demoscópicos, sino por el número de indecisos, el voto oculto o el porcentaje de ciudadanos que no tenían decidido su voto cuando se hicieron públicas las últimas encuestas. Los dos debates en televisión no han despejado las dudas y los espectaculares llenazos televisivamente milimetrados de Vox, dificultan cualquier pronóstico políticamente correcto.

Mientras tanto, sería bueno anticipar una de las tareas políticas más importantes será la de tender puentes. No sólo entre los líderes de los diferentes partidos que se verán forzados a generar coaliciones para garantizar la gobernabilidad, sino entre las dos cosmovisiones o macro-interpretaciones de la realidad nacional que están en juego. Por un lado lo que acertadamente se llamó la España de los balcones y por otro la España de los lazos amarillos, el revisionismo constitucional, del desprecio al régimen del 78 y del blanqueamiento del terrorismo.

También habrá que tender puentes entre generaciones porque los niveles de endeudamiento de las administraciones públicas, la crisis del sistema de pensiones y el empobrecimiento progresivo de las futuras de generaciones, exige un cambio urgente. Lo que se ha llamado la hucha de las pensiones es algo más que un problema financiero. Es un problema socio-económico porque las nuevas generaciones que están accediendo al mercado de trabajo no sólo lo hacen tarde, están padeciendo contratos basura y desconocen lo que es la «carrera profesional». Están asumiendo la convicción del «sálvese quien pueda» para los asuntos comunes. Incluso la solidaridad intrafamiliar está administrativa, impositiva y fiscalmente penalizada.

Y no digamos el puente necesario entre autonomías, entre territorios con una cartera de servicios socio-sanitarios de lujo y otros territorios con servicios socio-sanitarios ruinosos. Si es posible una gestión eficiente y excelente de servicios básicos nacionales como el Sistema Nacional de Trasplantes, Protección Civil, la UME, Correos, Loterías o la ONCE, también puede ser posible una gestión excelente y eficiente del resto de otras políticas públicas.

También hay otro puente que la digitalización, la modernización y la tecnificación de las administraciones está a punto de romper: el puente entre el ciudadano y el estado.. Han instalado atención telefónica, firma digital, cita previa y administración electrónica. Siguen rigiéndose por el principio de sospecha cuando nos consideran contribuyentes, usuarios, pacientes, clientes o consumidores. A ver si los resultados de hoy embridan el Leviatán administrativo y empujan para que la sospecha sea sustituida por la confianza.