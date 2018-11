EL TEMIDO BOTÓN ROJO

No tenía ninguna duda. Desde mucho antes de que empezase el Valencia-Young Boys de ayer sólo concebía una victoria que sirviese como medicina de urgencia. Pero, aunque necesario, el medicamento europeo no curará al enfermo en la Liga. El Valencia de Marcelino, Alemany y Longoria se juega la vida de verdad en Getafe. Territorio Bordalás con el panzer Damián Suárez dispuesto a disparar a todo lo que se mueva. Menos mal que existe el VAR (que tanto está haciendo sufrir al Valencia) pero que seguro ha hecho zozobrar aún más al estilo de juego del dueño del subterráneo. Del juego subterráneo. De cloaca, para mi modo de ver esto de la pelotita.

Es en Getafe -y no en la Champions- donde el proyecto Marcelino se la juega de verdad. Nadie más que yo cree en el técnico asturiano. Lo saben ustedes y cualquiera que me escuche cada día en la radio. Pero, claro, una cosa es creer en el técnico y otra no mirar los resultados. Durante un tiempo el crédito profesional evita mirar la clasificación, pero hay un punto de no retorno en el que el fútbol y sus dirigentes no pueden seguir mirando hacia otro lado.

Mateo Alemany, tenso como nunca por razones obvias, apostó personalmente por Marcelino nada más aterrizó en Valencia y le permitió rodearse de los suyos en el segundo proyecto; médicos, jugadores, fichadores... todo a gusto del héroe del tinglado en la primera temporada. Defendí aquella decisión en su día en base a criterios profesionales; si Marcelino es bueno y quiere lo mejor para el club -cosa que jamás dudaré- se ha ganado el derecho a que se confíe en sus criterios. Y Alemany, hombre de fútbol, lo aceptó.

Lo aceptó creyendo que todo iría bien pero aceptando también el riesgo; si el proyecto falla, solo Mateo Alemany sería señalado por el dedo y solo él podría tomar decisiones drásticas. Aceptó incluso ser el único con capacidad para cuestionar privadamente al entrenador o destituirlo si se da el triste caso, ya que en otro club sería el director deportivo quien lo haría sin tapujos. Pero, como ustedes comprenderán, Longoria no tiene pinta de traicionar jamás al hombre que le ayudó a llegar al Valencia.

Es por ello que Alemany está sufriendo como nadie lo que está pasando. Aceptó el organigrama, aceptó el proyecto, aceptó los cambios y hasta ahora no hay resultados. Y él ni marca goles, ni genera el juego, ni hace pronto o tarde los cambios, ni pide la salida de Zaza o la llegada de Gameiro. Las cosas que, desgraciadamente, afectan definitivamente en el campo. Solo tiene -que no es poco- la llave del botón rojo. El último recurso en el fútbol. De lo que no quiere oír ni hablar. Porque sería su propio fracaso.