¿Quién teme al Vox feroz?

La súbita aparición de Vox, no en la escena política española donde lleva ya un lustro moviéndose entre bastidores, sino en los radares de quienes tratan de adivinar las preferencias políticas de los electores, me provoca de momento una fuerte ambivalencia.

De una parte, porque aunque admiro la entereza y determinación de sus líderes más caracterizados, dudo de que el partido cuente a día de hoy con cuadros dirigentes de la calidad y en la cantidad necesaria como para hacer buenas las expectativas generadas entre sus electores; y me preocupa que aprovechando el viento de popa se le suba a bordo algún que otro mercenario de la política sin reparos a la hora de usar siglas ajenas en beneficio propio. De otra, porque aunque creo que sus opciones de arañar un buen puñado de votos en mayo próximo son muy reales, sé también que -como consecuencia de una legislación electoral hostil para las formaciones de nueva creación- sus posibilidades de obtener representación en parlamentos autonómicos y ayuntamientos son muy exiguas, y que ello podría crear el efecto perverso de perjudicar a sus afines y beneficiar a sus adversarios, sin obtener en el envite rédito alguno. Y en tercer lugar, porque aunque creo que algunas de sus propuestas son sensatas, y otras que quizás no lo sean tanto podrían en todo caso contribuir a abrir el debate político en terrenos en los que lleva demasiado tiempo imperando la 'corrección política' más sofocante, he observado ya en su discurso elementos populistas que desmerecen al conjunto de su esfuerzo por articular una alternativa política coherente.

Pero sea como sea, ninguna de esas dudas me coloca entre la muchedumbre de ofendiditos y plañideras que en los días transcurridos desde el impactante mitin de Vistalegre andan rasgándose las vestiduras ante la perspectiva de que de aquí a unos meses Vox se haga con un par o tres de eurodiputados. Me refiero a los que cinco años atrás calificaron la aparición de Podemos -con su cohorte de bolivarianos, anticapitalistas y yayoflautas- como una bocanada de aire fresco, y ahora se preocupan por la creciente radicalización de nuestro mapa político; a los que llevan dos lustros diciendo que los nacionalismos vasco y catalán son opciones legítimas con las que hay que sentarse a negociar, y ahora se asustan ante la posibilidad de que el nacionalismo español llegue a articularse políticamente; o a los que llevan cuatro décadas denunciando que la derecha radical española permaneciera anclada en los lemas y en los símbolos del franquismo, y ahora se contrarían porque se halle en sintonía con quienes gobiernan en Italia o marcan la agenda política en Alemania.

A aquéllos, en fin, que sólo ahora se percatan de que en la política, como en la física, también rige el principio de que toda acción genera una reacción. Y de que no puedes promover la radicalización en un extremo del arco político, y esperar que en el otro siga imperando la mesura.