Y AHORA, A POR LA TELEVISIÓN

Hay un experimento acerca del comportamiento humano que puede ser hasta divertido aunque un poco fastidioso para los sufridos viajeros de Metro Valencia, que bastante tienen con sufrir las continuas huelgas de los trabajadores del suburbano y unas frecuencias de paso que no invitan a utilizar este medio de transporte. Consiste en comenzar a bajar corriendo las escaleras de acceso al andén como si el tren estuviera llegando en ese momento a la estación. El resto de usuarios que van detrás de la 'liebre' harán lo mismo, acelerarán el paso dando por seguro que si el de delante corre es por algo. No habrán visto el tren, ni lo oirán (entre otras cosas porque aún no ha llegado) pero todos seguirán al autor del experimento.

El domingo, el Wanda Metropolitano batió el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino, con 60.739 personas presenciando el Atlético de Madrid-Barcelona. El anterior registro lo tenía San Mamés, con 48.128 espectadores en una eliminatoria de la Copa de la Reina. Tanto Mestalla como el Ciutat de València han vivido derbis entre los conjuntos femeninos del Valencia y el Levante que han alcanzado un gran aforo, aunque muy lejos de las cifras anteriores. Parece evidente que la proximidad del 8-M, el éxito de las manifestaciones celebradas ese día, la enorme repercusión mediática de las movilizaciones, la imparable tendencia feminista y paritaria que lo impregna todo y el innegable efecto 'boca del metro' han obrado el milagro de elevar a fenómeno de masas un deporte -el fútbol femenino- minoritario hasta hace apenas dos días.

Ahora falta lo más difícil, que es trasladar ese éxito de público y la creciente expectación a unas cifras económicas que poco a poco equiparen el fútbol femenino con el masculino, de tal modo que algún día se acabe con un abismo salarial que en este caso tiene que ver con el diferente volumen de negocio que un espectáculo y otro generan. Y lo fundamental sería que las cadenas de televisión que tanto han hecho por difundir y expandir el llamado deporte rey se comprometieran en apostar por el fútbol de mujeres, no sólo con informaciones sino con retransmisión de partidos, pagando cifras multimillonarias por quedarse con los derechos de emisión. Esto, sin duda, contribuiría a que no se reduzca a una moda pasajera el récord de asistencia del Wanda, como antes el de San Mamés. Porque en caso contrario, de no ser así, se demostraría que lo que he venido a denominar 'efecto boca del metro' es real, que cuando uno echa a correr los demás le seguimos sin ver ni oír el tren, que las modas nos arrastran, que es imposible o al menos muy difícil no dejar llevarse por ellas, ir contra corriente, no sumarse a la mayoría.