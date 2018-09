¡El teléfonooooooo! En la época de la comunicación a todas horas, el imperio del móvil ha acabado con el fijo PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 23 septiembre 2018, 09:26

Hace ya muchos años, siendo uno niño, el clásico y a veces inoportuno ring-ring-ring iba acompañado invariablemente de la voz de mi padre, «¡el teléfonoooo!», una sugerencia/recomendación/orden para que uno de los hijos, a ser posible el pequeño (es decir, yo), se levantara y contestara. Al igual que cuando el sonido de la tele se disparaba, de inmediato se oía un «niños, eso está muy alto», que implicaba tener que bajar el volumen directamente del aparato, pues entonces no existía el mando a distancia. La obligación de contestar al teléfono llevaba adherida la de hacerlo con unas determinadas maneras, siempre con educación, empezando por preguntar el tradicional «¿de parte de quién?» que era una forma como otra cualquiera de decirte que según quien fuera los mayores se pondrían o tendrías que balbucear una excusa del tipo «es que aún no ha llegado» o «ahora no puede ponerse». También había que saber tapar el auricular con la mano mientras se requería la presencia del aludido, o dejarlo boca abajo al ir a buscarlo, con el fin de que el emisor de la llamada no escuchara los comentarios que el receptor de la misma realizaba en el camino hasta el teléfono. En cuanto al uso del mismo para llamadas propias, el código familiar no escrito pero de obligado cumplimiento establecía una serie de normas habitualmente incumplidas por los habitantes del hogar, principalmente la de no alargarse con conversaciones intrascendentes, lo que a su vez conducía a la reiteración del hipoaullido huracanado paterno, «el teléfonoooooo!», aunque en esta ocasión con un tono que sumaba el lógico reproche a la natural impaciencia y que iba acompañado por un «¡que llevas media hora hablando!».

Como tantas otras cosas, el teléfono fijo está en crisis, en vías de desaparición, ajeno a un tiempo en que todo es móvil, comunicación continua por la calle, en casa, en el trabajo, en el cine, en el fútbol, en la playa, en un concierto, en la montaña, en la nieve, en Laponia o en la provincia de Guadalajara. Y tan es así que al menos en mi casa ya no cogemos el teléfono fijo, que de vez en cuanto suena y suena sin que nadie le haga caso. Todos sabemos quién es, o, mejor dicho, no sabemos quién es pero nos lo imaginamos, por lo que no hace falta contestar. Señor Pablo, me decían, o señora María (a mi mujer, que es María José, como ella misma se encargaba de puntualizarles, aunque al rato insistían: señora María). Ya nadie llama al teléfono fijo salvo las empresas de telefonía, tal vez por aquello de hacer patria, no sé. Para qué contestar si me ofrezcan lo que me ofrezcan no voy a hacer caso. Lo cierto es que esta semana, estando en la cocina, escuché el tuc-tuc-tuc que ha sustituido al ring-ring-ring y por aquello de la nostalgia, de probar a ver qué pasa y de sentirme padre a la antigua grité tan fuerte como pude «¡el teléfonoooo!», pero no pasó nada. Bueno sí, que quien fuera que llamaba colgó.