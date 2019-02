EN LA TELE, CATALUÑA

Pan con tomaca y un Cacaolat y... al juicio por TV a los presuntos golpistas catalanes. Eso sí, con el mando de la tele bien cerca de la mano para alternar el juicio en directo y los diferentes comentarios que hagan los programas matutinos de la tele. Para comer, butifarra con mongets y escalivada; de postre, crema catalana; el postre si me gusta. Sí, hay que impregnarse de Cataluña para no perder comba en las largas semanas que nos esperan del juicio en el Supremo. Tras un ratito de siesta para coger fuerzas, ante la tele: comentarios y opiniones para todos los gustos. Y si ni acabamos «hasta las narices»... ¡mundo de la prensa digital! Una pregunta: ¿Qué puesto ocuparan los lazos amarillos?

Y en las crónicas del parlamento y en los informativos y... ¡hasta en la sopa! Bueno, como en la célebre película... ¡siempre nos quedara Casablanca! Nos puede quedar a nosotros, para oxigenarnos un tanto, el muermo de «Sálvame» o los concursos televisivos de tarde-noche. ¡Saturación plena! Y no exagero, ya se verá. Porque el Tribunal con listeza y para que nadie le acuse de juicio político o de oscurantismo en su actuación... ¡puertas abiertas a la transmisión completa por las televisiones! Muchas gracias, pero acudiré a programas guardados de los documentales de la 2 para contemplar la naturaleza en estado puro.

¿Van a ser programas publicitados? ¿Quién cobrara? En fin, ante las puertas del juicio más mediático de las últimas décadas estos comentarios. Menos mal que el zapping es gratuito y que al final tendremos la sentencia en nuestras manos. ¿Quién dice que no vivimos en un país democrático? A pesar del oscurantismo de algunos actuaciones, a pesar de digo esto y mañana lo contrario... ¡nuestra nación es un país libre y democrático, pese a quien pese! Otra cosa y bien distinta es que algunos confundan libertad con imposición ideológica. Pero no se preocupen, el ciudadano-peatón acaba dándose cuenta del engaño, tarda pero lo acaba descubriendo. Si se me estropea la tele, no tendré prisa por solucionar el problema... ¡quedan muchas semanas del espectáculo!