También están la tele y las ayudas

Isabel Bonig y Toni Cantó son declarados partidarios de pactar con Vox a pesar de su intención de derogar la legislación en materia de igualdad. Desconocemos sin embargo en qué medida están dispuestos a asumir también otros puntos del programa de esta formación cuya aplicación en la Comunidad Valenciana resultaría aún más embarazosa. Y sería bueno saberlo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la supresión de las televisiones autonómicas y, cómo no, a «la drástica reducción de las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales». Bonig es lo más contrario a À Punt que hay en las Cortes valencianas. Se opuso a su creación. En vísperas de la emisión inaugural declaró que nacía viciada y politizada. Y más recientemente afirmó que TeleCompromís, como la llama Cantó, está abocada a convertirse en un agujero negro tan grande como el de Canal 9. Pero, a diferencia de Cantó, que no puede imaginar lo que significó para el PP aquel interminable fundido en negro y por eso no pierde ocasión de advertir a los empleados de la TV3 valenciana (sic) que no tardarán en quedarse sin trabajo, ella era miembro del Consell cuando Rosa Vidal aplicó a la RTVV la solución final más catastrófica que imaginar se pueda. Y dudo mucho que se avenga fácilmente a llamar a Paco Telefunken para que vuelva a desconectarla. El gato escaldado del agua fría huye.

De todos modos lo que más le va a costar aceptar a la presidenta del PPCV es someter a sindicatos y patronales a una severa cura de adelgazamiento, como pretenden los ¿vocistas? Rebajarles un 75% la alimentación oficial que reciben vía intravenosa, antes de «su completa eliminación», le va a suponer un esfuerzo enorme porque, dolida por la despreocupación con que los empresarios la dejaron en la estacada y se arrojaron en brazos de Ximo Puig, amenazó con cortarles el grifo y la molieron a palos. Como en la célebre cuarteta: «Vinieron los sarracenos/ y nos molieron a palos/, que Dios ayuda a los malos/ cuando son más que los buenos». Después le costó una enormidad que la saludaran; sólo que la saludaran. Y si ahora que había restablecido mínimamente las relaciones con la patronal llega Vox y la obliga a cuestionar nuevamente la financiación pública de estas organizaciones en términos mucho más radicales que los contemplados en la proposición de ley que ella misma presentó en 2017 la va a poner en un serio aprieto. Porque Puig no ha dejado de agasajar a sus coristas. Amor con amor se paga. Y si a Conexus, cabildo que preside Broseta Dupré, le entregó las llaves de la 'embajada' de la Generalidad en Madrid a para que dispusiera de ella a su antojo, a Intercitrus acaba de cederle la legación de Bruselas en usufructo. Y es comprensible que Bonig no quiera pasar a la historia como la despiadada casera que desahució a los político-clientelares de los inmuebles oficiales que okupaban y les arrojó en brazos de la PAH.