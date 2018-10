Tejerina da en el clavo En lugar de abordar el fondo del asunto, las diferencias educativas entre autonomías, se opta por el linchamiento PABLO SALAZAR Valencia Domingo, 21 octubre 2018, 08:24

Lo de menos es lo que se diga, el fondo del asunto, el debate que se podría abrir al respecto, lo que de verdad importa es que alguien se pueda sentir ofendido con la declaración cuestionada. Y eso nunca, por favor, ¡hasta ahí podríamos llegar! Hablo, por supuesto, de lo que dijo la exministra Tejerina acerca de la educación de los niños, de las diferencias entre comunidades, de los distintos resultados que arrojan las pruebas diagnósticas, del abismo que separa a los escolares de Castilla y León, una de las autonomías que alcanza niveles más altos, de los de Andalucía, cuyos alumnos aparecen en los últimos lugares. Y de ahí su sentencia: «En Andalucía lo que sabe un niño de diez años es lo que sabe uno de ocho en Castilla y León». Y a continuación, el linchamiento, desde la izquierda y también desde su propio partido, que teme que le afecte en las elecciones andaluzas. Tejerina -exclaman, vocean y casi escupen indignados unos y otros- ha ofendido a los niños andaluces, a sus padres, a los maestros, al sistema educativo en su conjunto, a toda una región a punto de levantarse en armas para defender su honor, supuestamente mancillado por la dirigente popular. No hay apenas nadie, sin embargo, que hechas las precisiones oportunas (por ejemplo, que el Informe PISA no se refiere a los niños de Primaria) señale lo obvio, que la exministra no quiso ofender a nadie sino destacar que hay diferencias educativas entre regiones españolas y que, entre otros motivos, estas diferencias tienen que ver con la gestión de los respectivos gobiernos, con la atención que prestan a la enseñanza, con la libertad y la motivación de los profesores para hacer su trabajo, con la ausencia de un afán adoctrinador tan presente en algunos territorios. No hay interés en abordar lo realmente interesante, que es averiguar las razones por las que las pruebas que se realizan a los niños ofrecen resultados tan poco equiparables. No hay ganas de afrontar un debate que, sin embargo, se hace ineludible: ¿ha mejorado la transferencia de la competencia educativa a las comunidades autónomas la calidad de la enseñanza? ¿Lo ha hecho -si es que sí o si es que no- en todas partes por igual? Y en caso de no ser así, que está claro que no es así, ¿por qué en unas sí (como Castilla y León) y en otras no (como Andalucía)? Este es el tema, el meollo del asunto, la miga, pero en lugar de centrarnos en él, de buscar explicaciones y, sobre todo, de tratar de encontrar soluciones, es más fácil lo de siempre, disparar al que se atreve a salirse del camino trazado por el pensamiento único de lo políticamente correcto, ése que dice que la educación está mejor en manos de las autonomías. Pues bien, fíjense en la reciente sentencia del historiador Jordi Canal: «Mientras no se actúe en TV3 y la escuela, Cataluña no tiene solución». Dicho de otro modo: mientras los colegios catalanes sigan en manos de los independentistas, no hay nada que hacer. ¿Seguimos?