UNOS 'SIN TECHO' EN HACIENDA

Hubo un tiempo que ya parece muy lejano en el que en Valencia -tanto en la ciudad, como en la provincia y en la región o autonomía- gobernaba el mismo partido, el PP, en solitario, sin necesidad de coaliciones y con mayorías absolutas que en algunas elecciones llegaron a ser abrumadoras. Entonces, la oposición -que ahora es quien ocupa las instituciones- decía, por ejemplo, que si había gente durmiendo en la calle -lo que se conoce como 'sin techo'- era porque a los populares no les importaba lo más mínimo, porque se gastaban todo el dinero en grandes fastos (Copa América, Fórmula 1...) que además eran un nido de corrupción, porque carecían de la mínima sensibilidad social, incluso de humanidad, y otros 'argumentos' de similar enjundia y profundidad intelectual y política. El caso es que el sábado por la noche pasé por delante del edificio abandonado de Hacienda en Guillem de Castro y observé que en los soportales de la fachada delantera dormían varios indigentes, tirados sobre cartones mugrientos y tapados como buenamente podían con mantas astrosas con las que trataban de combatir la humedad, y pensé, uy, qué raro, con un gobierno local y otro autonómico tan progresistas y que no sólo cuidan a las personas sino que las rescatan y resulta que aquí están estos pobres hombres a la intemperie. Pero en fin, está claro que ahora son otros tiempos. ¿Qué hubiera pasado -me pregunté entonces- si en la EMT de Rita Barberá se llega a descubrir un fraude por el que de las cuentas de una empresa pública han desaparecido 4 millones de euros? ¿Habría saltado en bloque la oposición a pedir la dimisión del concejal de Tráfico y presidente de la EMT y de la propia alcaldesa así como su imputación judicial antes de cerrarse la propia investigación interna para saber qué ha ocurrido exactamente? Y ya puestos, ¿qué estaría pasando en España si el repunte de la llamada 'violencia de género' se hubiera registrado con Rajoy en la Moncloa? ¿Estarían los socialistas, los podemistas y las asociaciones feministas culpando al líder popular de estas muertes o mantendrían el mismo prudente y elegante silencio con el que la hoy oposición recibe estas dolorosas noticias? Desde el hundimiento del 'Prestige' hemos asistido a tragedias que con razón alguna o sin ella se han utilizado políticamente para desgastar al gobernante, para responsabilizarle tuviera o no tuviera competencias en el asunto, para ponerlo en la diana ante una ciudadanía indignada que en estas terribles situaciones busca culpables y exige de inmediato dimisiones, procesamientos y hasta encarcelamientos. Siempre habrá 'sin techo' que no querrán ir a un albergue municipal y no será por dejadez del ayuntamiento ni de su alcalde. Y siempre habrá tragedias sin responsabilidad política.