El taxi contra el VTC

Cabify y Uber son VTC, las siglas de vehículos de turismo con conductor, y han puesto en pie de guerra al importantísimo sector del taxi encapsulado hace muchos años en su zona de confort. ¿Cohabitarán entre ellos en el negocio del transporte o el pez grande se comerá al chico por el decreto-ley que se espera sacará este viernes el Gobierno de Pedro Sánchez? En el mundo de los negocios si existe un hueco en un mercado que demanda una necesidad, el primero que sepa satisfacerla se hará con el nicho de mercado. No ocurre solo con los taxis y los VTC, también con las bicicletas o los patinetes. Esa oportunidad la supo ver Steve Jobs y puso patas arriba el planeta. O Netflix, que ofrece televisión a la carta y ha obligado al resto de operadores a cambiar su estrategia. O ¿quién diría que con una simple aplicación como Skype, no sería necesario viajar a miles de kilómetros de distancia para mantener una reunión de trabajo o ver a tus familiares? Toda evolución conlleva una adaptación, imposible de conseguir si no existe aceptación. En el caso del taxi ni se acepta, ni se adapta, ni tan siquiera se habla.

Gran parte de culpa la tienen las autoridades por no saber gestionar una demanda pública que les sobrepasa una vez más. Si hablamos de gestores incapaces de legislar cómo y dónde puede circular un simple patinete, imagínese cómo acabará el problema del taxi y el VTC si no existe un interlocutor que haya sentado en una mesa a todas las partes para analizar la oferta y la demanda de un mercado que ofrece infinidad de posibilidades. Se necesita una mejora en el transporte de nuestras ciudades y no hay una única solución. Cabe mejorar la cantidad y la calidad de todas ellas. Ante el inminente decreto ley del Gobierno, Cabify y Uber celebran hoy el 'día gratis' para, según su portavoz, dar a conocer a los nuevos usuarios la existencia de este nuevo servicio que lleva operando en España año y medio y en el que trabajan 15.000 personas, muchas de ellas con dificultades para encontrar un trabajo después de la crisis, mayores de 45 años. Esta es otra iniciativa que ha dejado en jaque al sector del taxi, no acostumbrado a este tipo de 'promociones' y que ha provocado un malestar general. En algún sector se ha comentado que serán los propios taxistas los que colapsen el 'día gratis' de Cabify y Uber. Ojalá sirva para que hablando se escuchen unos a otros y no acabe la jornada con las imágenes violentas que no deseamos ver. Si el Gobierno central acaba traspasando las competencias a las comunidades autónomas lo único que conseguirá es agrandar el problema. Hoy se conocerá el borrador del decreto ley en una reunión entre Fomento y el sector del taxi. Los VTC no están invitados a la fiesta y si llega a ser cierto, cuanto menos resulta bastante extraño.