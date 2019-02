Lo peor de las acusaciones en el juicio del Tribunal Supremo está representado por mujeres. Mira la fiscal Madrigal o la abogada del Estado. Para compensar, las acusadas, esa Bassa, esa Forcadell, tampoco destacan por su listeza (vale, en eso hay igualdad). Pero más allá de los balbuceos y las cosas que Madrigal no preguntó, lo más increíble es lo de Tarrasa. Cuando Rull le afeó que dijera Tarrasa y ella replicó que había dicho Terrassa. ¿Y por qué demonios dice Terrassa si es de Segovia y está hablando en castellano? Al otro además le parecía que lo pronunciaba en español para molestar, como los que dicen las Vascongadas. Te llamas Toby. No, me llamo Kunta Kinte. El senador Mulet, qué chispa, se despidió en el estrado de la Cámara Alta repitiendo «Cataluña» (seguramente, «Catalunya») durante un minuto por llevar cuatro años soportando el tema. Como Marina Abramovic en una performance de las suyas. Tarrasa, Tarrasa, Tarrasa, Tarrasa.