Mi tarde con Montón

Un periodista nunca revela sus fuentes. Y por descontado que yo tampoco voy a hacerlo. Jamás diré de qué tema trata esta historia. Pero después de que Carmen Montón haya tenido la fulgurante carrera en tres años de consellera, ministra y ministra dimitida, creo que a los lectores de este espacio les puede interesar mi parecer de aquella tarde que yo pasé con Montón, en una cafetería de la avenida de Aragón, con uno de sus asesores y dos cocacolas de por medio. Vaya por delante que he conocido a pocas políticas y políticos tan inteligentes (en el sentido estratégico de la palabra) y accesibles como ella. Puede que en mi particular escalafón apenas esté sólo por encima José María Ángel, el hiperactivo director de la Agencia de Seguridad y Repuesta a las Emergencias. En el último incendio de Llutxent atendió cada llamada de este periódico (incluso a horas intempestivas). Y busquen alguna foto del puesto de mando del siniestro en el que no se le vea. Imposible, y no es postureo. Pero estábamos con Montón: todo empezó cuando yo pedí a última hora de una mañana confirmar una información a la Conselleria de Sanidad. Por la tarde, fuera de horario y lejos del despacho público, Montón me citó, atendió, informó, enseñó documentos relacionados con el tema y aclaró por completo el tema (que insisto que no revelaré, pero que obviamente no era una minucia). Y hasta me invitó a una cocacola. Nunca un alto cargo me había tratado con tal cercanía (y en 20 años que llevo en esto, a algunos he tratado...). Nunca había visto a un político actuar con tal estrategia. Pura táctica, Carmen Montón. Claro que tampoco había visto nunca a un político tan bruscamente arrollado por un tren llamado 'máster'. Bueno, quizás a Màxim y su expreso llamado 'Hacienda'. El riesgo de cruzar por donde uno no debe...