TALENTOS Y RENCORES

La principal pega a esa idea con la que se fundó el Botánico (primero el qué, las políticas, y luego el quién, los nombres que ejecutarán las políticas) es que la mezcla en las consellerias obliga a una convivencia que no siempre cuaja. El factor personal, la piel, es extremadamente importante para explicar muchas cosas. Si afinas el qué y el quién lo apañas de cualquier modo, o atendiendo a las cuotas del poder interno, pueden surgir problemas. Esta semana, Josep Vicent Boira se ha convertido en el comisionado del Gobierno central para coordinar las políticas del corredor mediterráneo. Fruto del 'mestizaje' cada conseller de un partido cuenta con un número dos elegido por su socio. Ese era el caso de Boira, secretario autonómico a propuesta de Compromís en una conselleria comandada por Salvador y, en general, por los socialistas. Tenemos ocho consellers, una vicepresidenta y un presidente, pero también una docena de 'casiconsellers', o más si se cuenta con todos aquellos que dirigen empresas públicas relevantes. Tanta sapiencia y poderío comprimidos termina rezumando por algún sitio, para bien y para mal.

El Consell es cosa de dos partidos: PSPV y Compromís. Cada uno de ellos cuenta con sus consellers y sus 'casiconsellers', favoritos en la sombra. Miquel Soler, igual que los cesados Dolores Salas y Julià Álvaro, María José Mira, el propio Boira, Ferrando, Julián López, Nomdedéu, Puchades... o García Reche... Todos sonaron como posibles consellers, se perciben como recambios de urgencia, o como víctimas de la paridad... por no hablar de las diputadas y diputados (cuatro, así de primeras) que se quedaron en Les Corts a pesar de que, al menos a una, le ofrecieron ser consellera (de Sanidad) y declinó la oferta, mientras que otras dos hubiesen sido felices en el Ejecutivo, y por no ser consideradas para el mismo pillaron un rebote de narices.

Esta situación, la de los 'casiconsellers' no es una circunstancia exclusiva de un gobierno 'mestizo', pero sí es cierto que con la actual fórmula se puede echar la culpa 'al otro'. Cada nombramiento va acompañado de una frustración que se puede atribuir a que «los de Compromís (o los socialistas) te han vetado, fulanito». Esa explicación, a veces cierta y otras una simple excusa, genera unos sentimientos de refuerzo en los afectados que, inicialmente, rebajan su tristeza por no ser conseller o no alcanzar responsabilidades en el Ejecutivo. Sin embargo, esa supuesta 'injusticia' queda ahí, larvando un rencor que, más tarde o más temprano sale. Valga ese resquemor como una explicación de por qué, de repente, algunos pequeños roces se convierten en grandes enfrentamientos, o por qué algunos consellers tienen en tan poca estima a esos 'casiconsellers' a los que, de vez en cuando, cachetean.