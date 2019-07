SUSPENSO A TVE

TVE vuelve a irse a septiembre con un suspenso en audiencias. Con una cuota del 8,7%, ha perdido siete décimas respecto a mayo y no será porque no haya contado con ofertas competitivas, como los partidos de la selección de fútbol o la última edición de 'Masterchef'. Que este concurso no haya funcionado tan bien como en anteriores ocasiones explica en parte los pésimos resultados de la emisora pública en junio. La fórmula de este 'talent' resulta cada vez más cansina y además esta vez le tocó pelear con un 'Supervivientes' demoledor. Cuando una cadena depende tanto de un solo espacio si este le falla se desmorona.

De todos modos, ojalá que el único problema que tuviera la parrilla del ente fuese que el programa culinario ha obtenido este curso datos más bajos. Acumula más: ha perdido el liderazgo de los informativos, el magacín matinal pasa inadvertido desde hace años frente a las ofertas de Antena 3 y Telecinco, a las series de la tarde les cuesta alcanzar el 10% de 'share' y formatos como 'España directo' o 'TVemos' no logran ninguna trascendencia, como sí consiguen los de la competencia.

Para intentar reflotar las cifras ha estrenado 'Lazos de sangre', que ya tuvo una exitosa primera edición el verano pasado con Inés Ballester, aunque este miércoles perdió frente a las 'Señoras del (h)AMPA' de Telecinco. Ahora ha regresado con Boris Izaguirre al frente y con idéntico objetivo: glosar a figuras asiduas a la revista del corazón y airear sus amores y disputas familiares. No parece el programa más apropiado para una cadena pública, donde se debería prestar mayor atención a aquellos que destaquen por sus trayectorias profesionales y no por vínculos afectivos o familiares. En lo único en que se podrían amparar los responsables de la tele para justificar su emisión es en los registros de audiencia del año pasado, que de momento no han podido revalidar. ¿Tiene que atraer espectadores TVE a cualquier precio? No lo creo. Lo que debe hacer cuanto antes es plantearse qué quiere ser y dirigir todos sus esfuerzos a alcanzar ese fin. Urge.