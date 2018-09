UN SUEÑO EN MANCHESTER

Desde niño, el Manchester United siempre ha estado en mi memoria. Recuerdo a mi padre, en uno de esos fines de semana de cada dos, cómo me relató aquel partido de la Copa de la UEFA de la temporada 1982/83. Me contó lo de los 'hooligans' ingleses, que llegaron a Mestalla embravecidos y se marcharon eliminados. Aparecieron embrutecidos y salieron escarmentados. El gol de Solsona de penalti desbordó los ánimos caldeados desde la ida y la afición visitante sintió ese tiempo en el que Mestalla era tierra de pólvora. Donde los himnos se vestían sólo de humo y ruido. No sé si está bien o mal, pero recuerdo a mi padre orgulloso y ufano durante los renglones de aquel relato, del escarmiento que no olvidará algún anglosajón en aquel córner del fondo sur. Muchos no vieron el gol del triunfo de Roberto. Yo, ni recuerdo aquel vuelo en caída libre de mi idolatrado Sempere para el gol de Robson. De aquel partido sólo guardo la emoción de mi padre al sentir que aquella noche el Valencia salió de Mestalla con una victoria doble, en el campo y en las gradas. Del Manchester también recuerdo, muchos años después, el debut de Pablo Aimar. El fichaje del argentino fue impactante. Es uno de los cuatro jugadores que me alucinó la posibilidad de que llegaran a Mestalla. Los otros tres fueron Madjer, Deschamps y Kluivert. Tipos que nunca piensas que puedan acabar por estos lares. El de Río Cuarto debutó en un partido de Champions ante el Manchester United. Empate a cero. Aquel día, el resultado fue lo menos. Aimar tenía una fragilidad indestructible. Un dulce ejecutor con la pelota en los pies. Mestalla, aquella noche y otras más, paladeó el fútbol. En una jugada, sobre una baldosa, convirtió a Keane y Giggs en dos alevines. Aquel Valencia fue el de la segunda final de Champions. La segunda y hasta ahora la última. El Valencia de Cúper, del cambio de Albelda por Aimar, de Zahovic y Pellegrino. El martes el Valencia saltará a Old Trafford, el teatro de los sueños, el estadio de un club que vive ahora mismo en una pesadilla, la que protagonizan Mourinho y Pogba. El campo donde afianza su currículum un señor, Juan Mata, exvalencianista y hombre de bien. Corazón del Common Goal, un movimiento de futbolistas que creen que parte de su sueldo puede hacer un mundo mejor. Mata merece cerrar su capítulo como futbolista en Mestalla y no hay mejor casa para el internacional que el Valencia. Mañana vuelo a Old Trafford. A una antigua fábrica reconvertida en hotel. Me acordaré de mi padre, de sus palabras llenas para contar aquella victoria de septiembre de 1982, rebobinaré para degustar la magia de Aimar y admiraré los valores de Juan Mata. Manchester es un buen lugar para terminar de viajar, para pasar del papel a la grada, para ganar. Fue un placer.