A cualquiera que se plantee hoy qué ocurre en la citricultura valenciana y española, por qué no le compran sus cosechas con la fluidez que antes se prodigaba, por qué se las pagan a precios de miseria, por qué le dejan la mitad de la producción en los árboles..., le basta con que le digan que todo se debe a las importaciones de Sudáfrica, que inundan Europa. Si alguien pretende profundizar algo más en medio de una apresurada tertulia de bar, lo tiene claro, no le dejarán, porque ya saben todos de sobra a qué se debe todo; por supuesto que la causa del problema es Sudáfrica y de quienes traen naranjas de Sudáfrica. Hasta en invierno, cuando allí es verano. Si se empeña uno en incidir en otros puntos igual se arriesga a que le digan si acaso defiende a los sudafricanos. Porque está más que claro, lo escuchan de continuo por todas partes: ¡Sudáfrica es culpable! Al estilo de lo que se prodigaba en los años 40, 50, 60... cuando el régimen de Franco achacaba cualquier deficiencia o carencia a que los rusos se habían llevado el oro de España y se proclamaba a diario aquello de «¡Rusia es culpable!», ahora también se ha acuñado esta nueva consigna: «¡Sudáfrica es culpable!» Sudáfrica y todo lo que suene a sudafricano.

¿Y no es cierto que Sudáfrica exporta cada vez más a la UE, que se solapan sus envíos cada año más con las producciones españolas, que goza de ventajas fitosanitarias, laborales, etcétera, que genera una competencia desleal que arrincona a nuestra fruta y que es justo pedir a Bruselas que defienda la olvidada preferencia comunitaria y que aplique cláusulas de salvaguardia? Por supuesto que sí; es más que evidente. Pero eso no es todo, ni mucho menos, y tampoco es solo Sudáfrica el país de donde nos llegan problemas crecientes de competencia desleal; hay otros muchos: Egipto, Turquía, Marruecos, Brasil, Uruguay, Argentina... Y también China, Japón, Corea... que nos ponen dificultades para venderles y por eso les vendemos poquísimo.

Lo que no puede ser es que triunfe ese empeño general de simplificar tanto las cosas, porque si no se conoce la amplitud de la problemática, si no se analiza todo pormenorizadamente, si no se desmenuza bien el alcance de cada punto, si se prefiere la reducción del asunto para irse a dormir con sencilla placidez, entonces no se podrá completar un diagnóstico certero de la situación y mucho menos se podrá llegar a diseñar estrategias de cambio, de reconversión en todos los órdenes (no solo de variedades, antes que nada reconversión comercial, política, publicitaria...); actuaciones que puedan conducirnos colectivamente a sendas de renovado optimismo y eficacia, que refuercen las ventajas potenciales que tiene la citricultura española y sirvan para mantener el empleo y la riqueza. Si preferimos quedarnos solo con lo de Sudáfrica y las cláusulas, apaga y vámonos.