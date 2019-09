Esto es un no parar. Todavía no han dejado de oírse los pitos del fin de semana y ya estamos de nuevo inmersos en una nueva batalla. Hoy en el Villamarín y dentro de cuatro días, de nuevo en Orriols. Nos preocupa la preparación física y cierta falta de intensidad en la plantilla azulgrana. El equipo no tiene fondo, se hunde en las segundas partes. No queremos pensar qué puede pasar con tres jornadas en una semana. Además, con tanto partido seguido, también el aficionado corre el riesgo de alcanzar cierto punto de hartazgo. La saturación balompédica se alcanza fácilmente con este sistema tebasiano de imposición a la fuerza del fútbol moderno, con Liga a todas horas. Al final se llega a perder la magia. Por ejemplo, el Valladolid-Granada de esta tarde a las siete ¿quién lo puede ver al margen de sus seguidores? Igual encendemos la tele, sí, pero sin entusiasmo ni interés más allá del resultado, como cuando escuchamos música de fondo con el mp3. Es lo que tiene el acceso ilimitado a todos los partidos. Se pierde el atractivo de cada choque y con él su hechizo. Sin adentrarnos en otras cuestiones como los intereses económicos. Suscribimos el manido lema 'Odio eterno al fútbol moderno'. Que se lo digan a los sufridos seguidores del club de la acera de enfrente (Primado Reig podría hacer de linde imaginaria) que ahora padecen las decisiones empresariales de su propietario. Lo que está sucediendo era previsible cuando se puso una alfombra roja al multimillonario singapureño que iba a solucionar todos los males económicos y deportivos. Su último partido terminó con el clásico 'pitos y pañuelos' en la grada mestallera. También en el Ciutat de València se atisbó ligeramente amago de queja tras empatar con el Eibar. Debe ser el carácter de la tierra, inconformista y exigente. Pero en Orriols, hoy por hoy, el runrún, el lamento, no tiene sentido ni justificación, más allá de las inevitables disensiones puntuales. Es cierto que el fútbol vive del aquí y el ahora. Poco del ayer y nunca del antes de ayer. Pero los granotas no debemos perder la memoria. No debemos olvidar quiénes somos y cómo estamos: a mitad tabla, empatados con el Barça y en el mejor momento como entidad de nuestros 110 años de historia. Debemos elevar la mirada por encima de los errores de Morales, el mal juego, la suplencia de Bardhi, el sobrepeso de Vezo o las decisiones de Paco López. No podemos pitar a nuestros jugadores. Al contrario, deberíamos con cada fallo animarles más todavía para evitar otro error. No somos iguales a otros. Nos gusta ganar, claro, pero sólo de vez en cuando, para hacer gárgaras con el resultado y quitarnos de la boca, temporalmente, el sabor de la frustración. Aunque, la verdad, a nadie nos importaría hacer gárgaras esta noche en Sevilla. O no.