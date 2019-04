Debate aquí, debate allá, mítines a go-go, mensajes... ¡sprint final! El tiempo para rebañar votos se acaba. ¿Qué va a pasar? Ya tengo titular para el próximo martes: 'alea jacta est'. Estamos en democracia y los candidatos hacen lo que tienen que hacer: ofrecer sus propuestas para la sociedad. Me preocupa solamente una cosa: que la barahúnda de mensajes y palabras no permitan a los ciudadanos saber a qué atenerse, y quizás se acojan a las siglas de un partido sin reflexión alguna.

Presupongo, aunque mucho suponer, que los partidos y candidatos sean honrados con los ciudadanos, es decir, pretendan con sus propuestas el progreso y el bienestar social. Doy por supuesto que los partidos desean alcanzar el poder o una cuota razonable en las decisiones importante. Y en ocasiones me entra la duda: ¿lo que proponen es lo que pondrán en práctica o se trata de conseguir el voto y luego si te he visto no me acuerdo?

No pregunten cuál va ser mi voto. Desde que pude ejercer mi derecho como ciudadano, lo he hecho sin mostrar la elección a nadie. He reflexionado, y lo he hecho por los partidos acerca de los derechos esencial de los ciudadanos. Por ejemplo, los derechos de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Por ejemplo, la defensa de la familia, la atención de los más necesitados. Por ejemplo, una mejor sanidad para todos los ciudadanos. Por ejemplo... ¡los derechos constitucionales de los ciudadanos! Y no es mucho pedir, en absoluto. ¡Así debe de ser! Acudo de nuevo a Aristóteles: la política está al servicio de los ciudadanos. Bueno, ya falta poco para el escrutinio de los votos. Y un pronóstico: todos los partidos van a considerarse vencedores, tiempo al tiempo. Demócrata, aceptaré los resultados. Y estaré al tanto de las políticas, como es mi obligación como periodista. En fin, la noche del 28 abril está a las puertas. Estaremos atentos a los últimos mensajes y propuestas. Y... ¡reflexionaré, como debemos hacer todos los ciudadanos!