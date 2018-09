Quim Torra contestó a Ana Pastor en su entrevista como Makoke a Toñi Moreno en la suya. Sin dar respuestas. Tú me preguntas qué hora es y yo te digo que mi reloj es sumergible. Torra no es superior a Makoke, pero sí más peligroso para España. Y, además, lleva espardeñas de mujer. Hablaba de presos políticos. Uno de esos políticos presos (Junqueras) cogía de los hombros a Soraya Sáenz de Santamaría cuando era la encargada de asuntos catalanes. Y acabó siendo vicepresidenta del desastre catalán. Ahora deja la política. Hay toreros que sólo piensan en el toro, es su obsesión. A muchos se les nota que no es así. Como a los políticos. Es verdad que algunos no tienen otra cosa que hacer. No es el caso de Soraya. Tampoco es lo mismo estar en el poder que en la oposición como el último mono. Y siendo abogada del Estado. Ahí se maten con sus masters. Torra no es superior a Makoke, pero Soraya es superior a muchos que seguirán en la política.