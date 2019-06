Toca mojarse. Sopa de pactos. Todos se la juegan. No es solo una cuestión de poder territorial. Implica un reto de credibilidad y coherencia conforme a la realidad democrática surgida de las urnas. Eso no cabe ignorarlo. Por ejemplo que miles de votantes han querido que Vox esté en las instituciones. En igualdad de condiciones que el resto. Así que sobran tiquismiquis y postureo banal. Negociar es negociar. Sin vetos alentados por el miedo al qué dirá la izquierda y sus voceros. Tome nota Albert y su gente para no dejarse envolver en los cantos de sirena sanchistas ni en las impositivas sugerencias galas de Macron y de Valls. Cuanto menos es asunto de memoria y dignidad. «Con Rivera, no» se coreaba a las bravas en Ferraz la noche del 28 de abril y Pedro Sanchez entonces asentía. De todas formas, allá cada cual. Que ahora Tezanos diga que el ochenta por cien de los votantes de Ciudadanos apoyarían un gobierno de coalición con el PSOE huele a cuento chino dictado por Moncloa. Lo de siempre. El globo sonda que conviene a ver si alguien pica. Tampoco el PP debiera confiarse. El nuevo batacazo electoral sufrido hace una semana tendrá más o menos consecuencias según se mantenga o no parte de los pocos muebles que se salvaron de la debacle vivida en el año 2015 e incluso se pueda llegar a recuperar cuota de conjunto. Gracias de suyo a 'la fragmentación' que permite forjar alianzas. No se olvide. Sin embargo más de una cama van a hacerle y quizá en plaza principal. Habrá pues broncas, sorpresas y mudanzas. Es el mero afán del sillón que trastoca opiniones de la noche a la mañana. La política de bajo rasero. Al menos Pablo Iglesias ya no se pavonea más de la cuenta ni anda gallito como antes subiéndose a la parra. Solo pide por caridad que le den un ministerio para maquillar el desastre de Podemos por mucho que diga que sin él no hay investidura que valga. En definitiva, vienen días de tocameroque en los que a alguno se le irá la olla. Seguro. Como prólogo, Ábalos, cuando sostiene que Bildu y Vox son la misma cosa. Afirmación miserable. Indigna. Marca de fábrica. Vileza total.