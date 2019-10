Hace unos días, escuchando la canción que da título a este artículo, compuesta por Paul Simon hace ya más de diez lustros e interpretada junto a su entonces inseparable Garfunkel, pensaba en lo actual de esa alusión poética a un dios de neón que deslumbraba a una multitud que hablaba sin conversar y que oía sin escuchar, generando ese ruido de fondo, blanco, inútil, al que el bueno de Paul Simon puso nombre, los sonidos del silencio, en contraposición a ese silencio que describía Saint-Exupery cuando sentado en una duna del desierto, sin ver ni oír nada, sentía que a través del silencio algo palpitaba y brillaba.

Hoy, la tecnología ha mejorado y esos sonidos del silencio que no sirven más que para entorpecer la comunicación entre las gentes han subido su volumen, alimentados por la inmensa energía de los múltiples instrumentos a través de los cuales se difunden no pocas opiniones irreflexivas y muchas veces insultantes, o noticias falsas e interesadas dirigidas a favorecer los intereses espurios de quienes las fabrican; todo ello amparado en una falsa y malentendida libertad de expresión defendida en ese torticero concepto por quienes pretenden, en unos casos, generar confusión y aletargar a la sociedad, y en otros, provocar la confrontación y avivar el sectarismo.

También la luz que deslumbra a las gentes es mucho más potente que el viejo neón; una publicidad que nos bombardea constantemente invitándonos a comprar toda suerte de bienes y servicios a los que «tenemos derecho» porque de ello depende nuestra felicidad; aunque para ello arrastrados por esa vorágine jóvenes y mayores acaben jugándose los cuartos en sentido literal -nunca ha sido tan fácil como ahora- perdiendo los que tenían.

Así las cosas, no es fácil encontrar ese rincón donde sentarse a esperar un trocito de verdadero silencio donde introducirse, como decía Ana María Matute en su 'Paraíso inhabitado'. O quizá sí lo sea, pero nos negamos a apagar nuestros ordenadores, nuestras 'tablets' y nuestros móviles porque nos da miedo enfrentarnos, en el verdadero silencio, con lo que somos, con lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida; no queremos correr el riesgo de tomar conciencia de lo que nos rodea porque si lo hacemos quizá necesitáramos dar un giro a nuestra vida y por ese camino, muy probablemente, acabaríamos en el destierro de los estigmatizados.

Decía el Papa Francisco en su Encíclica 'Laudato Si' dirigida a cada persona que habita este planeta, sean creyentes o no, que «las dinámicas de los medios del mundo digital, cuando se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Los grandes sabios del pasado, en este contexto, correrían el riesgo de apagar su sabiduría en medio del ruido dispersivo de la información. Esto nos exige un esfuerzo para que esos medios se traduzcan en un nuevo desarrollo cultural de la humanidad y no en un deterioro de su riqueza más profunda. La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y obnubilando, en una especie de contaminación mental» (Punto 47).

Las personas, que en su conjunto conformamos la sociedad, viven -vivimos- cada vez más ignorantes de nuestra propia realidad, anestesiados por la morfina de lo banal, sin otro objetivo que la búsqueda de un tan falso como efímero bienestar individual. Orillando, por molesta, la educación no sólo en su vertiente de cultura y conocimiento sino también de principios y valores que, desde la diversidad, son los únicos instrumentos que pueden permitir el avance de la Humanidad hacia una sociedad más justa, centrada en la dignidad de la persona.

Seguramente, como anunciaba la canción, estas palabras caerán como gotas de lluvia en los pozos del silencio; pero merece la pena escribirlas aunque sólo sea por la ilusión de que quien las lea decida mantenerse en alerta y, de vez en cuando, apagar el interruptor de esos sonidos del silencio que ensordecen al mundo del siglo XXI.