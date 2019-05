Diseñar como colofón a un Centenario la consecución de un título tan bonito como la Copa del Rey hubiera sonado a osadía hace tan sólo unos meses a la vista de los problemas que tenía el equipo para solventar los quehaceres ligueros y, sin embargo, la tenemos aquí. De hecho, la oficialidad del club desdeñó el propio Centenario y también la Copa pero el empeño de una plantilla unida y adiestrada por su entrenador para no decaer ha obrado el milagro regando felicidad sobre una afición exigente, sí, pero leal como pocas. «Soñar que no tenemos techo», así rezaba la inmensa pancarta que se descolgó en el fondo que ocupaban los seguidores valencianistas en el Villamarín. Mensaje que los futbolistas demostraron tener interiorizado antes de medirse a un equipo tan difícil como el FC Barcelona. El triunfo del corazón y de la fe por encima de la grandiosidad de un club multimillonario. El triunfo del grupo y de la ambición por superar barreras. El premio de la tenacidad, la cabezonería y el hambre por ser también grande. El triunfo, también, de una afición que cubrió la ciudad del Guadalquivir con un manto de fe conmovedor e indestructible. El triunfo del jornalero que desafía al gigante y no le pierde la cara en momento alguno porque sabe que si agacha un milímetro la cabeza, el grande pasará por encima como una apisonadora. Victorias de las que hacen de este el deporte más hermoso del mundo y congregan al calor de una bandera a decenas de miles de aficionados encantados de su pertenencia a una tribu que admite miembros de toda condición con la única obligación de querer al escudo por encima de todas las cosas. Ríos de lágrimas, mezcla de emoción y nostalgia por los que se marcharon y no han podido verlo, que contribuyen a llenar un océano de sentimiento, amor y lealtad sin condiciones. Ni toda la basura vertida desde ciertos púlpitos envenenados por la inquina y el sensacionalismo queriendo involucrar al Valencia CF en una trama deleznable en la que -salvo que las pesquisas policiales tomen una deriva diferente- ni está ni se le espera, va a poder eclipsar la emoción ni el mérito que tiene haber terminado la temporada con tamaña alegria. Deberían lavarse la boca antes de invocar el nombre del Valencia CF pero puede más la bilis. Pero no van a poder borrar la sonrisa del valencianismo. Desde el máximo respeto a esa plantilla tenaz y a un entrenador que nos ha callado la boca a quienes creímos que ya no tenía soluciones allá por el mes de diciembre. Desde el máximo respeto a un director general que se jugó el tipo para mantener a Marcelino cuando pintaban bastos pese a que pendía de una cuerda cada vez más débil. Desde el respeto a todos ellos, el sábado, en Sevilla, volvió a quedar meridianamente claro que el verdadero espectáculo arranca cuando empieza a rugir la afición del Valencia.