Son o no son lo que fueron

Podemos y Compromís están pasando unos días raros. Pudieron ser novios electorales, pero los intereses no casaban. Separados suman más que juntos, según consideraron los nacionalistas. Cuando estas cosas se tienen tan claras en la dirección de una coalición, no hay movimiento de indignados que las cambie, por lo que los podemistas tuvieron que conformarse con el amor de Esquerra Unida, lo cual ni es mucho ni es poco, porque falta un poco de pellizco. Ha desaparecido esa alegría de las generales, cuando Oltra acudía a mítines por toda España para participar en los actos de Pablo Iglesias, o cuando la visitaba Íñigo Errejón para tomarse un algo en una terraza. «A fuerza de hablar de amor, uno llega a enamorarse. Nada tan fácil. Esta es la pasión más natural del hombre», escribió Blaise Pascal, pero Compromís y Podemos no hablan de amor, sino que cuentan posibles escaños en Les Corts. A ver eso cómo se lo come Pascal.

Queda la cosa, entonces, así, sin amor, y a partir de ahí, el proceloso mundo de las relaciones políticas (y personales) da para mucho o para muy poco. Podemistas y nacionalistas andan enmendándose la plana unos a otros. Los morados presentan enmiendas que se desconocen en el grupo parlamentario de Compromís. La unidad de acción que se intuye, por las declaraciones (precipitadas) que realizó en su día Rubén Martínez Dalmau (principal favorito para ser el candidato morado a la Generalitat) en las que anticipó (precipitadamente) una posible cesión de sus diputados para convertir a Oltra en presidenta en vez de Puig, no está ahora en su momento más boyante. Son días raros. De recelos. Cuando hay tanto en juego, cuando se pudo ser y no se es, aparece el ruido en las conversaciones.

La desconfianza y los errores.

Para limpiar el sifón de un grifo se puede utilizar vinagre y bicarbonato. Es un método casero medianamente eficaz. Sin embargo, el orden de los factores altera el producto. No es como las multiplicaciones. Si se echa primero el vinagre, pues lo del bicarbonato sirve para poco a continuación, más allá de la alegría que produce a la industria carbonatada este tipo de chapuzas. Para hacerlo bien, primero lo sólido y luego lo líquido. Ahora mismo, entre Compromís y Podemos no saben que lanzar primero al desagüe. Se pelean por el turno. Las enmiendas a los presupuestos, o a la ley de acompañamiento, no se están negociando con la fluidez de otros años. El PSPV, claro, pues canta y baila al observar estas desavenencias entre los que, hasta hace pocos meses, disfrutaban haciéndole la puñeta con amagos como aquella tasa turística que parece ya una cosa imposible, porque no se habla de amor, sino de escaños.