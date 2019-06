Con un café y una foto bastó. No hizo falta más. Así de simple y así de sencillo. Una foto en el salón de los espejos de Les Corts. Así, Isabel Bonig y Toni Cantó escenificaban un acuerdo para repartirse las alcaldías y la diputación de Alicante, solo faltaba que sonara 'Somebody to Love' de Queen, busco alguien a quien amar. Yo no sé qué hacen estos del Botànic tanta reunión y tantos días hablando del 'qué' y de la arquitectura institucional. Podrían hablar con Isabel y con Toni. ¡Oye! Ellos con un café y unas fotos todo arreglado. «Pin, pan, pin, pan», como si de una escena de Faemino y Cansado se tratase. Cómo un negocio más.

Supongo que en ese café o foto no hablarían del tránsfuga de Ciudadanos que la legislatura anterior le dio la presidencia de la Diputación de Alicante al Partido Popular. Ni tampoco de cómo gobernarán Alicante, ya que van a necesitar los votos de Vox. Ni en cuántos municipios donde han decidido unir sus fuerzas necesitarán los votos de los de Abascal. De eso mejor no hablar.

El 'qué' no importa aquí. Cómo vamos a mejorar la educación de nuestros hijos e hijas, cómo vamos a seguir ganando derechos que durante veinte años nos fueron negando, cómo mejorar nuestro sistema productivo, nuestro medio ambiente... Eso a ellos parece no importarles.

Ahora podemos decir con claridad que la amenaza era real. La amenaza de que podía volver la derecha apoyándose con los votos de la ultraderecha era una amenaza real. De ahí, que ahora los progresistas tengamos que hacer un esfuerzo mayor para cerrar bien un acuerdo de legislatura que garantice un mejor futuro para todos los valencianos y las valencianas. Claro que importa el 'qué' y claro que importa el 'quien'.

Al final Ciudadanos ahonda en lo que se me antoja un grave error estratégico y abandona el centro para quedarse de segundón del PP en la derecha y con la muleta de Vox. Pierde de la oportunidad de viajar al centro y de un plumazo dejar a los populares sin poder institucional relevante en la Comunitat Valenciana.

Ciudadanos buscaba alguien a quien amar, y parece que lo ha encontrado.