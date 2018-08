RTVE responde' ha respondido a una espectadora que se quejó por la emisión de '50 sombras de Grey'. Aparte de la cosificación de la mujer y esas cosas, alegaba: «No podemos admitir este tipo de actuaciones justo ahora que estamos luchando muy fuerte por la liberación de la mujer y por que no exista ningún tipo de violencia». ¿Y entonces ya no pueden emitirse películas donde la mujer sufra violencia? Olvidémonos de 'Irreversible' y hasta de 'Dos mujeres'. A lo mejor, por lo que tenemos que luchar muy fuerte también es por que no exista ningún tipo de censura. No voy a defender semejante truño, pero sí su emisión. Y también las películas que se emiten en 'Cine de barrio', con su mundo quizá poco ideal para las mujeres pero muy real. O que en 'Historia de nuestro cine' pongan 'Sin novedad en el Alcázar' o 'El santuario no se rinde'. Memoria histórica. Lo contrario es burricie y voluntad decidida de ignorar precisamente eso, la historia de nuestro cine.

RTVE ha respondido a la queja sobre '50 sombras de Grey' que se trata de una de las películas más taquilleras de los últimos años y que tiene muchos seguidores. Y, lo mejor, que consideran desmesurada la crítica teniendo en cuenta la emisión de 'La otra mirada', «una serie de contenido claramente feminista». Como si la protagonista de '50 sombras de Grey' no fuera más libre que esas pobres infelices en un discurso forzadamente feminista y a veces anacrónico.

Son más interesantes las 50 sombras de rey, sobre todo por el enfrentamiento entre Bárbara Rey y Pilar Urbano. A distancia, lástima. Desde distintos programas. Ver una al lado de la otra sería un espectáculo, seres de especies diferentes, como Allison Janney y Kristin Chenoweth por los pasillos del Ala Oeste. La primera llama a la segunda mentirosa por ese tema del que usted me habla y que la de Totana nunca reconoce. La segunda le ha dicho que lleve cuidado con lo que no lee, que se ha inventado cosas no escritas. Y que las escritas en un libro del 97 están prescritas. «La que te puede denunciar soy yo». Pero Telecinco no tiene que responder de nada.