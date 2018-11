Soluciones intermedias

En el pintoresco debate parlamentario del pasado martes en que fracasó el intento del PP de prohibir los lazos amarillos de los edificios públicos, Tardà volvió a señalar la urgencia de «resolver» el conflicto, y de hacerlo rápidamente, mediante fórmulas rotundas, a poder ser en el debate monográfico que tendrá lugar en el Congreso el próximo día 12 de diciembre. No hacerlo así, podría ser la tumba de Pedro Sánchez, concluyó solemne el diputado de ERC.

Al escuchar una demanda tan firme y unívoca, y por otra parte tan difícil de realizar por la dificultad que entraña resolver radicalmente en política los problemas crónicos, era inevitable evocar la otra vía, la de la gradualidad y el posibilismo. Algo que acaba de hacer Antón Costas en otro de sus siempre pertinentes y atinados artículos al recordar la disputa en les Cortes Republicanas el 13 de mayo de 1932 entre Companys inflamado y exigente -«hay que resolver el problema catalán, y hay que resolverlo de una vez para siempre, de raíz»- y Ortega -«yo sostengo que el problema catalán, como todos los parejos a él, que han existido y existen en otras naciones, es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar»-. Definitivamente, se equivocaría quien plantease el asunto de Cataluña como un desentendimiento que ha de terminar por el procedimiento de darle una solución súbita y portentosa que lo cierre definitivamente. Lo que hay que hacer es gestionar el conflicto para que mantenga un perfil lo más bajo posible.

Por una parte, es claro que el Estado no condescenderá con le reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña, con lo que es inútil exigir un referéndum acordado. Por otra parte, no parece probable que los nacionalistas catalanes abandonen su propia naturaleza ontológica. No queda, pues, más remedio que sentarse a dialogar y negociar, partiendo, como parece razonable, del punto en que quedó el último intento de reforma del Estatuto de Autonomía impulsado por Maragall, pactado entre los gobiernos catalán y español y frustrado por el Tribunal Constitucional.

Es evidente que este camino no es fácil, y que a su término no está ni el desiderátum romántico de los soberanistas ni la anhelada estabilidad con la que soñamos quienes ni somos nacionalistas. También lo es que el proceso judicial que se avecina sobre el golpe de mano del 1-O dificultará las cosas. Pero, como dice Costas en su artículo, hay que buscar apaños y no soluciones, hay que avanzar paso a paso hacia la distensión y la conllevancia, tratando de reconstruir lazos institucionales, de colmar las aspiraciones mayoritarias que están desatendidas por la propia crisis (y que generan tensión en el cuerpo social catalán) y de apaciguar los ánimos mediante un esfuerzo de sensibilidad y delicadeza. No va a ser fácil pero no hay otro camino.