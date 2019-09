SOLUCIONES

Entiendo a ese padre. De verdad que sí. Cuando cerraron las escuelas el pasado viernes por aquello de mejor prevenir que curar, la desesperación le asaltó. ¿Y ahora qué hago con los críos, dónde los coloco? Es duro ser padre o madre, por eso algunos egoístas preferimos no aportar descendencia contaminadora a este mundo superpoblado.

Las intermibales vacaciones ponen a prueba la paciencia de los progenitores. Si, encima, recién estrenado el curso, los nenes disponen de un día libre a costa de la devastadora gota fría, comprendo el pesar general del colectivo. Ese padre que compartía carajillo tonificante conmigo en la barra de un bar añadió: «Vale, no les llevo al cole, pero que me den una solución, tienen que solucionarme el problema...» A esas horas tempranas de legaña rebelde no tiene uno cuerpo para entablar discusión, así que sellé mis labios. ¿Que me den una solución? ¿Y quién le tiene que solucionar la papeleta? Supongo que se refería a la autoridad municipal, a la autonomíca, a la estatal, a la europea. A lo mejor también le podía aliviar el entuerto, según su queja, la ONU, quizá la UNESCO, vaya usted a saber si alguna oenegé, acaso los de Caritas o mejor todavía unas sufridas monjas del sector misioneras sin fronteras. Pero alguien debía solucionar su problema acerca del aparcamiento de sus criaturas. Ese cambio de mentalidad, fruto de un estado del bienestar mal digerido, supongo, me sume en los abismos de la perplejidad. El pecho de Papá- Estado o la teta de Mamá-Estado son entes pletóricos de superpoderes dispuestos para encauzar nuestras brumas cotidianas. Antes nos buscábamos la vida ante una zancadilla tirando de imaginación, arrojo o morro, sin castigar al prójimo con nuestra brasa. Ahora necesitamos que alguien nos solucione cualquier traspiés porque somos batracios mimados.